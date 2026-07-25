CHP’den kopan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, Yeni Parti ile Meclis’te yeni bir dönem başlattı. CHP, ana muhalefet ünvanını kaybederken, milletvekillerine iade edilen grup aidatlarının yeni partiye kaynak aktarımı için kullanıldığı iddiası tartışma oluşturdu.

Mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararını tanımayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile liderlik mücadelesine giren Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurdu. İstifaların ardından CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 44’e düştü, parti ana muhalefet ünvanını kaybederek beşinci sıraya geriledi.

LOGOYU PAYLAŞTILAR

İstifa imza görüntüleri paylaşılan Özel, Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklamasında, “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” dedi. X hesabındaki “CHP Genel Başkanı” ifadesini kaldıran Özel, partinin logosunu da paylaştı.

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim eden Murat Emir ise 91 milletvekiliyle yola çıktıklarını belirterek, “Kimi arkadaşlarımız şu an için bizimle değiller ama yürekleri bizimle. Bina ile ilgili meseleler çözüldü” ifadelerini kullandı.

Partinin kuruluşunun ardından cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kılan Özel, çıkışta yaptığı açıklamada, “Partimiz ana muhalefet partisi olarak ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni Parti bütçe çalışmalarına ilk ve son kez ana muhalefet olarak katılacak. Ardından halkın sorunlarını çözecek iktidarı kuracağız” dedi. Daha sonra Birinci Meclis’e geçen Özel, kurucu milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özgür Özel, 90 vekille Yeni Parti’yi kurdu: Geride bir şey bırakmadı

İLK TOPLANTI YAPILDI

Birinci Meclis’teki programın ardından Kızılay’daki Anadolu Kulübü’ne geçen Özel, Yeni Parti’nin ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıda genel başkan ve Parti Meclisi seçimleri yapıldı. Geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, oy birliğiyle genel başkan seçildi.

Özel, CHP’den ayrılırken geride kasayı da boş bıraktı. Önceki gün yapılan kapalı grup toplantısında alınan karar doğrultusunda, milletvekillerinden CHP TBMM Grubu adına düzenli olarak tahsil edilen aidatların iade edildiği belirtildi. Kararın, Özel’in yeni partisini ilan etmesinden hemen önce alınması tepki çekti.

Özgür Özel, 90 vekille Yeni Parti’yi kurdu: Geride bir şey bırakmadı

Edinilen bilgilere göre milletvekillerinden banka hesap numaraları istendi ve hesaplara yaklaşık 100 bin TL yatırıldı. İade edilen tutarın, CHP TBMM Grubu faaliyetleri için geçmiş dönemde kesilen aidatlardan oluştuğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Yeni Parti’ye katılacak milletvekilleri kendilerine iade edilen bu parayı Özgür Özel’in kurduğu partinin hesabına aktaracak. Böylece yeni partinin kuruluş sürecindeki ilk mali kaynağın, vekillere iade edilen aidatlar üzerinden oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Özgür Özel, 90 vekille Yeni Parti’yi kurdu: Geride bir şey bırakmadı

CHP CEPHESİNDEN TEPKİ

Kapalı grup toplantısında alınan karara Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp, Gamze Akkuş İlgezdi, Mustafa Adıgüzel ve Hüseyin Yıldız tepki gösterdi. Kararı hukuken ve vicdanen doğru bulmadıklarını belirten vekiller, bunun siyasi ahlaka da aykırı olduğunu savundu. Söz konusu milletvekilleri, hesaplarına yatırılacak parayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.



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