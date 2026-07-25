Yahudiler, Ayşe Masluhi’ye Mescid-i Aksa’nın dibindeki tek odalı evi için 1 milyon dolar teklif etti. Filistinli kadın “Müslüman, vatanını satmaz” dedi.

İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Ayşe Masluhi adlı kadın, Mescid-i Aksa ile Burak Duvarı Meydanı’na bakan evini 1 milyon dolarlık teklife rağmen satmadı.

Aslen Fas kökenli Filistinli Masluhi, siyonist işgalin yalnızca askerî ve siyasi yollarla değil, evlerin satın alınması yoluyla da sürdürüldüğünü belirterek, Kudüs’teki Müslüman varlığını azaltmaya yönelik girişimleri ve kendi evini satması için yapılan baskıları anlattı.

Masluhi “Benim küçücük bir evim var. Bir odası ve mutfaktan oluşan mütevazı bir ev. Bu ev için bana tam 1 milyon dolar teklif ettiler. Bu kişiye teklifin sebebini sordum. Bana açıkça şöyle dedi: ‘Biz sadece bir yerden başlamak istiyoruz. Bir defa başlarsak gerisi gelir’

Bunu hiç çekinmeden söyledi ama inşallah bugün başlayabilecekleri kimseyi bulamayacaklar. Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar. İnşallah Allah’a iman eden hiçbir Arap Müslüman, dinini ve vatanını satmaz. Çevremdeki Filistinliler de yüksek tekliflere rağmen evlerini satmıyor” diye konuştu.

Kudüs’teki Müslüman varlığının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Masluhi, Mescid-i Aksa’nın sürekli canlı tutulması gerektiğini belirterek, “Bizim Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’nın çevresinde kalmaya devam etmemiz çok önemlidir. Çünkü onlar her gün içeri soktukları gruplarla Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

TÜRKLERE TEŞEKKÜR

Türklerin Kudüs’e verdiği desteğe de değinen Masluhi “Türkler destek konusunda gerçekten büyük sorumluluk üstleniyor. Kimse onları buna zorlamıyor. Bunu tamamen Mescid-i Aksa, Kudüs sevgisinden yapıyorlar. Onlarda buraya karşı güçlü bir aidiyet duygusu var. Hem maddi hem manevi destek veriyorlar” dedi.



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