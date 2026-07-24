Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, OPEN TV'ye yaptığı açıklamalarda Ege ve Doğu Akdeniz'deki adımları için Türkiye'den izin almayacaklarını dile getirdi. İki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu ifade eden Yunan lider, basındaki tırmandırıcı dilden rahatsızlık duyduğunu söyleyerek sürekli gerilim ortamından kaçınılması gerektiğini aktardı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, OPEN TV’ye verdiği mülakatta Türkiye ile ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini belirten Miçotakis, bununla birlikte Türkiye ile kalıcı bir gerilim ortamından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

"ZAYIF BİR KONUMDAN MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

Yunanistan’ın savunma kapasitesini ve yerli savunma sanayisini güçlendirmeye devam edeceğini ifade eden Miçotakis, Ankara ile diyalog zeminine ilişkin sınırları açıkladı.

Ülkesinin caydırıcılık gücüne güvenerek hareket ettiğini ileri süren Başbakan, "Yunan adalarında yaptıklarımız, deniz parkları, Silahlı Kuvvetlerin teçhizatı veya Girit’in güneyindeki hidrokarbon araştırmaları için Türkiye’den izin istemiyorum. Zayıf bir konumdan müzakere etmeye niyetim yok. Yunanistan, hiç kimsenin egemenliğini sorgulayamayacağı kadar güçlü bir caydırıcı güce sahip olmalıdır." diye konuştu.

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"SÜREKLİ GERGİNLİK İÇİNDE YAŞAMAYA GEREK YOK"

Askeri ve siyasi caydırıcılık vurgusuna rağmen iki ülke arasındaki coğrafi komşuluğun iş birliğini zorunlu kıldığını öne plana çıkaran Miçotakis, basındaki tırmandırıcı dilden rahatsızlığını dile getirdi. İletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini kaydeden Yunan lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin ne yapacağını bilemem, ama biz tüm muhtemel hamlelere cevaplarımızı hazırladık. Hem Yunan hem de Türk basınında abartılı haberler yapılıyor. Haritalarla çıkıp füze menzili çizen analistler görmekten bıktık. Gerçekliğe bağlı kalalım. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz ve bu değişmeyecek. Sürekli gerilim içinde yaşamamıza gerek yok."

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi temel anlaşmazlıklarda henüz nihai bir çözüm aşamasında olunmadığını kabul eden Miçotakis, dış politikanın ve ulusal meselelerin iç siyasetteki çekişmelere malzeme edilmemesi gerektiğini aktardı.

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