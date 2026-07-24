Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadeler tepki çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında sarf edilen sözler, büyük tepki çekti. Videonun yayılmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlatılmış olup, eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

SKANDAL SÖZLER!

Videoda konuşan kadın, kendisine uzatılan mikrofona "Yüksek ihtimalle Kurtuluş Savaşı'na ihtiyacımız olacak. Çok korkunç bir ülkede yaşıyoruz" diyerek skandal sözler söyledi.

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