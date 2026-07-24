Alman Milletvekili Maximilian Krah, KKTC’ye yönelik ambargocu zihniyete tepki göstererek Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplumca resmen tanınması gerektiğini belirtti.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası alanda tanınması gerektiğini vurgulayarak Alman parlamento yönetiminin ambargocu zihniyetini ifşa etti.

KKTC’ye yapmayı planladıkları resmi ziyaretlerin Bundestag tarafından iki kez engellendiğini açıklayan Krah, "Bizi durduramayacaklar, adaya yine de gideceğiz" diyerek Berlin’deki diplomatik ikiyüzlülüğe bayrak açtı.

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Bayrak Radyo Televizyonu’na (BRT) özel açıklamalarda bulunan Alman milletvekili Maximilian Krah, kendisi ve milletvekili arkadaşı Achim Köhler’in, adadaki insan hakları durumunu ve mevcut şartları yerinde incelemek amacıyla Almanya Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu’na resmi başvuruda bulunduklarını aktardı. Ancak her iki talebin de gerekçesiz şekilde reddedildiğini ifade eden Krah, Berlin’deki bazı siyasi odakların adadaki gerçeklerin görülmesinden korktuğunu iddia etti.

Ziyaretlerin engellenmesini "açık bir ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Krah, geri adım atmayacaklarının altını çizdi:

"Onlar, sahadaki insan hakları durumunu incelemek istediler. İzin reddedildi. Bazı Alman partilerinin, gerçeklerin bizzat görülmesini istemediğini savunuyorum. Bizi engellediler, ama yine de geleceğiz."

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"RUM TARAFI ÇÖZÜMÜ TIKADI, KKTC DEVLETİ TÜM KURUMLARIYLA İŞLİYOR"

Kıbrıs meselesinde yıllardır süregelen çözüm arayışlarının Rum yönetiminin uzlaşmaz ve tek taraflı tutumu yüzünden başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Alman parlamenter, adada iki ayrı devlet gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğini yineledi.

KKTC'nin kendi imkanlarıyla işleyen, güçlü bir hukuk sistemine ve demokratik devlet kurumlarına sahip olduğunu vurgulayan Krah, bu yapının uluslararası toplum tarafından resmen tanınmasının vakti geldiğini ifade etti:

"Mevcut durum sürdürülemez ve Yunan Kıbrıslıların harekete geçmesini bekleyerek daha fazla zaman kaybedilemez. Kıbrıslı Türkler, tanınmayı hak eden işleyen devlet kurumları ve bir hukuk sistemi kurmuşlardır."

TÜRKİYE'NİN ARTAN JEOPOLİTİK GÜCÜ VE DOĞU AKDENİZ GERÇEĞİ

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanması için her iki toplumun mülkiyet hakları dahil tüm kazanımlarının korunması gerektiğini savunan Krah, bölgeye yönelik artan uluslararası ilginin tesadüf olmadığını söyledi:

"Kıbrıs neden gündemde tekrar yer alıyor? Türkiye’nin yükselen gücü, Doğu Akdeniz’in stratejik önemi ve insan hakları. Hem Türk Kıbrıslıların hem de Yunan Kıbrıslıların hakları, her şeyden önce mülkiyet hakları ele alınmalı ve herkesin insan haklarına saygı gösterilmelidir. Alman siyasetçilere sesleniyorum: Sesinizi yükseltin ve Kıbrıs sorununun çözülmesini talep edin. Biz, Kıbrıs’ın bir çözümü hak ettiğine inanıyoruz."

KKTC'DEN DAVET GELDİ

Öte yandan, Alman milletvekilleri Achim Köhler ve Maximilian Krah yaptıkları ortak açıklamada, sürecin detaylarını paylaştı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in resmi davetine ve KKTC Hükümeti’nin desteğine rağmen ziyaretin veto edildiğini belirten vekiller, karara tepki gösterdi.

24–29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan çalışma ziyaretinin amacının yalnızca insani durum ve insan haklarını sahada incelemek olduğunu vurgulayan Köhler ve Krah, şu ifadeleri kullandı:

"Alman milletvekillerinin Kıbrıs Türk halkının durumunu yerinde değerlendirmesinin engellenmesi kabul edilemez. İnsan Hakları Komitesi'nin amacı, masa başı raporlara bağlı kalmak değil, bilgiyi doğrudan sahadan toplamaktır. Bu ziyaret KKTC'nin resmi olarak tanınması anlamına gelmeyecekti ancak bağımsız bilgi edinme hakkımız elimizden alındı."

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