Kocaeli'de 3 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği kargayı yanından ayırmayan Ömer Tek, kargaya özel bir doğum günü düzenledi. Tek “Besle, kargayı oysun gözünü sözünü asla kabul etmiyorum, çok cana yakın, sadık bir hayvan. Aynı evlat gibi. Doğum günü için pasta aldık. Bir de çeyrek altın aldık ama altınları sakladı. Götürüp bir yere koydu” dedi. Karganın yediği yiyecekler ise duyanı hayrete düşürdü.

Kocaeli’de yaşayan Ömer Tek, 3 yıl önce yaralı halde bulduğu kargayı sahiplendi. Kargasının her yıl doğum gününü pasta keserek kutlayan Tek, bu yıl 3. doğum gününü kutladı. Karganın doğum günü menüsünde et, ciğer, Rize'den özel getirilen kavurma, Karadeniz hamsisi yer aldı.

Rafine zevkleri olan karga! Karadeniz hamsisi, Rize kavurması ve çayı… Yediği her şey organik! Tek ailesi ile 3’üncü doğum gününü kutladı

Sahibine olan bağlılığı ve yabancıları bahçeye yaklaştırmamasıyla dikkat çeken karga Ömer Tek nereye gitse peşinden gidiyor.

Rafine zevkleri olan karga! Karadeniz hamsisi, Rize kavurması ve çayı… Yediği her şey organik! Tek ailesi ile 3’üncü doğum gününü kutladı

“ÜÇÜNCÜ EVLADIM”

Tek, kargası ile olan sevgi dolu bağını şöyle anlattı:

3 yıl önce kargamı yaralı şekilde buldum. 3 yıldır benimle birlikte. Her sene doğum gününü kutluyoruz, pasta alıyoruz ona. Aynı evlat gibi. Nereye gitsem peşimden geliyor. Benim iki tane evladım var. Bunu da üçüncü evladım olarak görüyorum. İnsanlar kargaların nasıl olduğunu bilmiyor ama insana çok bağlı. Aynı evlat gibi. Bahçeye geliyorum, hemen yanıma geliyor. Onunla oynamadığım zaman beni ısırıyor, adeta 'Oyna benimle' diyor. Çok güzel bir duygu. Bu sene de ona bir sürpriz yaptık. Doğum günü için pasta aldık. Bir de çeyrek altın aldık ama altınları sakladı. Götürüp bir yere koydu. Bulacağız onları inşallah.

Rafine zevkleri olan karga! Karadeniz hamsisi, Rize kavurması ve çayı… Yediği her şey organik! Tek ailesi ile 3’üncü doğum gününü kutladı

“RİZE ÇAYI İÇİYOR, SALLAMA İÇMEZ”

Tek, kargasının her şeyi yemediğini, seçini olduğunu söyledi:

Kargam hamsi, et ve ciğer yiyor. Öyle her şeyi yemiyor. Ekmek yemez, çok seçici. Yediği her şey organik. Mesela Marmara hamsisini yemez, Karadeniz hamsisi yer. Rize'den ona özel kavurma getiriyorum. Organik Rize çayı içiyor. Sallama çay içmez. Çok organik besleniyor. O bize alıştı, biz de ona alıştık.

Rafine zevkleri olan karga! Karadeniz hamsisi, Rize kavurması ve çayı… Yediği her şey organik! Tek ailesi ile 3’üncü doğum gününü kutladı

“BAHÇENİN NEŞESİ OLDU”

Kargaya sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Tek, "İyi ki de onu bulmuşuz. Çok mutluyum. Bahçenin neşesi oldu. Yabancı kargaları asla bahçeye sokmuyor. Yabancı birisi geldiği zaman hemen bağırır. Çok sadık bir hayvan. 'Besle, kargayı oysun gözünü' sözünü asla kabul etmiyorum, çok cana yakın, sadık bir hayvan” dedi.

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