A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Filenin Sultanları'nın yarı finalde karşılaşacağı rakip de belli oldu.

Çin'in Makao kentinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finallerinde Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. ABD'yi eleyen ev sahibi Çin'in de yarı finale yükselmesiyle Türkiye'nin rakibi kesinleşti.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. Ev sahibi ekip, çeyrek finalde ABD'yi mağlup ederek son dört takım arasına kalırken, Türkiye ile yarı finalde eşleşti.

Türkiye ile Çin arasındaki yarı final mücadelesi 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, organizasyonda finale yükselmek için ev sahibi Çin karşısında mücadele edecek.

Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu? Türkiye VNLde yarı finalde!

TÜRKİYE VNL'DE YARI FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. İlk seti 25-22 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki setlerde oyun üstünlüğünü ele geçirerek 25-21, 25-21 ve 25-17'lik skorlarla galibiyete uzandı. Böylece Filenin Sultanları, üst üste sekizinci kez mücadele ettiği VNL finallerinde bir kez daha yarı final oynama hakkı kazandı. Karşılaşmada Melissa Vargas 27 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Hande Baladın da 14 sayılık katkı verdi.

Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu? Türkiye VNLde yarı finalde!

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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