Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin, Süper Lig'de 10+4 olarak uygulanacağı duyurulan yabancı kuralının 12+2 şeklinde değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacağı öğrenildi. Teknik Direktör ismail Kartal, "Kural değişebilir, 12+2 olabilir" demişti.

TFF, 2026-2027 sezonu öncesi yabancı kontenjanının (14 yabancının en az 4'ü için 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olma şartı) değişmesinin söz konusu olmadığını açıklasa da, Süper Lig'de birçok kulübün bu konuda talepleri devam ediyor.

Süper Lig 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.

FENERBAHÇE'DEN 12+2 HAMLESİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'ye resmi başvuru yaparak, 10+4'ün 12+2 olarak revize edilmesini isteyecek.

Kadıköy'de 1-0 kazanılan Gornik Zabrze mücadelesinin ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir, 12+2 olabilir. 18 tane kulüpten 14-15'i kuralın değişmesini istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kongreyi kazanıp, başkanlık koltuğuna oturdu.

A TAKIMDA 23 YABANCI

Fenerbahçe'nin şu anda yaş kriterine uymayan 17 yabancı oyuncusu (Ederson, Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gundouzi, Fred, Greenwood, Musaba, Muriqi, Ake, Asensio, Talisca) bulunuyor. 23 yaş altı ise 6 isim (Fayed, Brown, Mimovic, Nene, Cherif, Diouf) bulunuyor.

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