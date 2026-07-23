ABD ordusunun B-1 uzun menzilli bombardıman uçaklarını ilk kez sahaya sürmesiyle Orta Doğu'daki çatışmalarda tansiyon zirveye tırmandı. CIA tesislerine yönelik nokta saldırıların ardından harekete geçen Washington yönetimi, İran’ın adımları arkasındaki dış desteği ve müttefik üslerini hedef alan hedefleri yakın markaja aldı.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları 12. gününü geride bırakırken, Washington yönetimi bölgedeki askeri varlığını artıran yeni adımlar attı. ABD ordusu ilk kez B-1 Lancer stratejik bombardıman uçaklarını İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarda kullanırken, bölgeye ilave askeri birlikler sevk edildi. ABD basınına göre, Başkan Donald Trump'ın önünde daha geniş kapsamlı askeri seçenekler de bulunuyor.

ABD BASINI: WASHINGTON'UN İRAN PLANI NETLEŞİYOR

ABD merkezli Axios’un aktardığı bilgilere göre; ABD ordusu Salı günü İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait kritik hedefleri imha etmek amacıyla B-1 uzun menzilli bombardıman uçaklarını görevlendirdi.

Çatışmaların yeniden başlamasından bu yana ilk kez bir B-1 görevi gerçekleştirildiğini belirten Axios, 24 adet 2.000 librelik sığınak delici bomba veya onlarca seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip dev uçakların kullanılmasını, Washington’ın askeri operasyonlarında "kritik bir tırmanış" olarak tasvir etti.

Birleşik Krallık’taki RAF Fairford hava üssünden kalkan uçakların, CENTCOM operasyonu kapsamında İran’ın askeri komuta merkezlerini, lojistik tesislerini ve İHA depolarını vurduğu kaydedildi.

ABD İrana karşı yeni kozunu oynadı! B-1ler kalktı, CIA o ülkeyi kıskaca aldı!

YENİ SEÇENEKLER TRUMP'IN MASASINDA

Washington Post’un üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde ise ABD’nin Başkan Trump’a daha geniş kapsamlı muharebe seçenekleri sunmak amacıyla Orta Doğu’ya devasa bir sevkiyat başlattığı ileri sürüldü.

Haberde yer alan detaylara göre özel harekat güçleri, ilave savaş uçağı filoları F-16 ve F-35 ile havadan yakıt ikmal uçakları bölgeye sevk edildi.

Muhtemel ağır kayıplara karşı Almanya’daki Landstuhl Bölgesel Tıp Merkezi’ne 150’den fazla askeri sağlık personeli konuşlandırıldı.

Çatışmaların maliyeti 37 milyar doları aşarken, ABD Temsilciler Meclisi askeri harcamalara 73 milyar dolarlık ek kaynak içeren bütçe çerçevesini onayladı.

ABD İrana karşı yeni kozunu oynadı! B-1ler kalktı, CIA o ülkeyi kıskaca aldı!

REUTERS: CIA TESİSLERİNE SALDIRILARDA "RUSYA" PARMAĞI ŞÜPHESİ

Savaşın istihbarat boyutuna ilişkin önemli bir iddia ise Reuters haber ajansından geldi. Reuters'ın Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD istihbaratı, İran'ın Mart ayından bu yana Riyad ve Irak'taki gizli CIA istasyonlarına düzenlediği yüksek hassasiyetli İHA saldırılarında Rusya'nın hedef belirleme desteği sağlayıp sağlamadığını çok yönlü olarak soruşturuyor.

İran'ın kullandığı Şahid-İHA'larına Rus yapımı "Kometa-M" uydu navigasyon sistemlerinin entegre edildiği ve Moskova'nın hassas istihbarat paylaşımıyla CIA tesislerinin vurulmasına yardım etmiş olabileceği öne sürülmekte.

ABD İran'a karşı yeni kozunu oynadı! B-1'ler kalktı, CIA o ülkeyi kıskaca aldı!

BÖLGEDE SON DURUM: İRAN KUVEYT VE ÜRDÜN’DEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDU

Öte yandan saha kaynaklarından alınan son bilgilere göre, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları "Şimşek" operasyonunun 23. aşamasını başlatarak Kuveyt ve Ürdün’deki Amerikan askeri üslerini kamikaze İHA’larla hedef aldı.

İran Ordusu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Kuveyt’te bulunan El Duhail üssündeki mühimmat depoları, Ali el-Salim üssündeki yakıt depoları ile Patriot hava savunma sistemleri, MQ-9 İHA hangarları ve Arifcan kampının yoğun bombardımana tutulduğu bildirildi. Saldırılarda Amerikan askerleri arasında ölü ve yaralıların bulunduğu, askeri teçhizatlar ile iletişim kulelerinin ağır hasar gördüğü iddia edildi.

KONGRE’DEN TRUMP’A 1,15 TRİLYON DOLARLIK SAVAŞ ONAYI

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin öncülüğünde 212’ye karşı 216 oyla 1,15 trilyon dolarlık devasa savunma politikası tasarısını (NDAA) kabul etti.

Başkan Trump’a büyük bir siyasi zafer kazandıran ve Pentagon’un adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini de öngören tasarı, İran savaşına yönelik harcamaların önünü tamamen açıyor. Ancak Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Trump’ın Kongre onayını atlayarak ülkeyi sonu belirsiz bir Orta Doğu savaşına sürüklediğini belirterek tasarıya sert tepki gösterdi.

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