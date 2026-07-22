Dünyaca ünlü Barbadoslu pop ikonu ve iş kadını Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı’nı takibe alarak sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sürpriz hamlenin ardından Türk takipçiler arasında "Türkiye’ye mi geliyor?" soruları tavan yaparken, yıldız isim kısa süre sonra hesabı takipten çıkardı.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE HEYECANI Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan küresel ikonun dijital mecradaki her adımı milyonlarca hayranı tarafından yakından izleniyor. Yıldız ismin Ankara Havalimanı’nın resmi profilini takibe aldığının fark edilmesi üzerine magazin kulisleri ve sosyal medya mecraları hareketlendi. Takipçiler, Rihanna’nın Ankara’da gizli bir konser, reklam çekimi ya da moda projesi gerçekleştirebileceğine dair çok sayıda teori üretti.

AÇIKLAMA GELMEDİ Pop yıldızının hamlesi kısa sürede sosyal medyada fırtına estirirken, olayın iç yüzüne dair ne Rihanna’nın ekibinden ne de Ankara Havalimanı yönetiminden resmi bir açıklama yapıldı.

TAKİP KISA SÜRDÜ Gelişmenin hemen ardından dikkatli gözler, Rihanna’nın Ankara Havalimanı hesabını takipten çıkardığını tespit etti. Yanlışlıkla atılan bir adım mı yoksa sürpriz bir ziyaretin ön sinyali mi olduğu belirsizliğini korurken, bu kısa süreli etkileşim dijital dünyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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