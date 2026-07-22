Gornik Zabrze'de Teknik Direktör Michal Gasparik, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından etkisiz bir oyun ortaya koyduklarını ve pek tehlike oluşturamadıklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Polonya ekibi Gornik Zabrze'de Teknik Direktör Michal Gasparik, sarı-lacivertli takımın bekledikleri oyunu oynadığını ve gereken karşılığı veremediklerini kaydetti.

Slovak teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OYNADI"

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike oluşturamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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