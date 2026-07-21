Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını Tv100 ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, kanalın frekans bilgileri ve yayın platformlarını araştırmaya başladı. Tv100'ü televizyonuna eklemek isteyen kullanıcılar ise güncel uydu ayarları ve kanal numaralarını merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanının başlamasıyla birlikte Tv100'ün yayın bilgileri yeniden gündeme geldi. Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan kanalın hangi platformlarda yer aldığı, manuel frekans ayarının nasıl yapılacağı ve televizyona nasıl ekleneceği en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

TV100 NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

TV100, Türksat uydusu üzerinden şifresiz (FTA) yayın yapan ulusal televizyon kanalları arasında yer alıyor. Bu nedenle uyumlu bir uydu alıcısına sahip kullanıcılar, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden kanalı izleyebiliyor. Uydu yayınının yanı sıra TV100; Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+, Kablo TV ve Tivibu gibi dijital platformlar üzerinden de yayın yapıyor.

Platformlara göre TV100 kanal numaraları ise şu şekilde:

Digiturk 37. kanal

D-Smart 37. kanal

Turkcell TV+ 37. kanal

Kablo TV 37. kanal

Tivibu 47. kanal

TKGS 30. kanal

Televizyonunda TV100 daha önce kayıtlı olan kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Kanal listesinde TV100 yer almıyorsa manuel kanal araması yapılarak güncel yayın bilgileri sisteme eklenebiliyor.

Tv100 nereden izlenir, hangi kanalda, televizyonda var mı? Tv100 frekans bilgileri

TV100 FREKANS BİLGİLERİ

TV100 HD için kullanılan güncel frekans bilgileri şöyle:

Türksat MPEG-4 Paket 36 Batı

Frekans: 11837

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 2/3

Türksat MPEG-4 Paket 31 Doğu

Frekans: 12083

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 13750

FEC: 2/3

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