Petrol-İş Sendikası ile Alpla Plastik arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan yeni sözleşmeyle işçilerin kök ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılırken, sosyal haklarla birlikte en düşük giydirilmiş aylık ücret 153 bin TL'ye yükseldi. Anlaşmanın ardından çalışanlar fabrikalarda davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

Petrol-İş Sendikası'nın Gebze, Adana ve Ankara şubelerinin örgütlü olduğu Alpla Plastik işyerlerinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların uzlaşmasıyla tamamlandı. Yeni sözleşme, şirketin Türkiye'deki Kocaeli, Gebze, Adana ve Ankara tesislerinde çalışan işçileri kapsıyor.

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KÖK ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin kök ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte yan haklar hariç ortalama net ücret yaklaşık 94 bin TL seviyesine yükselirken, ikramiye ve sosyal yardımların da dahil edildiği en düşük giydirilmiş aylık ücret 153 bin TL oldu. Böylece çalışanların toplam gelirinde önemli bir artış sağlandı.

DÖRT İLDEKİ ÇALIŞANLARI KAPSIYOR

İmzalanan sözleşme, Alpla Plastik'in Kocaeli, Gebze, Adana ve Ankara'daki üretim tesislerinde görev yapan işçileri kapsıyor. Petrol-İş Sendikası tarafından yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından fabrikalarda kutlamalar yapıldı.

ANLAŞMA HALAYLARLA KUTLANDI

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından çalışanlar davul-zurna eşliğinde halay çekerek yeni dönemi kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş ilgi görürken, sözleşmeyle elde edilen ücret artışı kamuoyunda da dikkat çekti.

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