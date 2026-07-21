Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam daha geldi. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 1 lira 12 kuruş arttı. Böylece akaryakıt fiyatlarında son 2 haftada 12,01 liralık artış oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Motorine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 10 Temmuz'da 3 lira 8 kuruş, 15 Temmuz'da ise benzine 1 lira 60 kuruş, 17 Temmuz'da da motorin 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıta yeni bir zam geldi.

2 HAFTADA 12 LİRA ZAM

Motorinin litre fiyatı 1 lira 12 kuruş arttı. Böylece son 2 haftada akaryakıta toplamda 12,01 lira zam gelmiş oldu.

2 haftada 12 lira zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha arttı

MOTORİNİN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da motorinin litresi 74 liranın üzerine çıkarken, Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de ise 77 lirayı aştı.

21 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 65.69 73.13 31.19 İstanbul Anadolu 65.54 72.98 30.59 Ankara 66.66 74.25 31.29 İzmir 66.94 74.52 31.19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.