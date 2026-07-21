Galatasaray, Şubat 2025'te 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı "kontenjan" nedeniyle takımda tutmayı planlıyor.

Portekiz'den Alverca ve Süper Lig'den Samsunspor'un, Galatasaray forması giyen Renato Nhaga ile ilgilendiği öğrenildi. İki takımın da, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferini düşündüğü belirtildi.

ARTI KONTENJANINA UYUYOR

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon uygulanacak 10+4 kuralı (14 yabancıdan en az 4'ünün 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması şartı) sebebiyle genç futbolcuyu kadroda tutmayı planlıyor.

Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla 5 maçta 268 dakika görev yaptı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arasında Casa Pia'dan transfer olan ve 4,5 yıllık imza atan Renato Nhaga, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

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