Championship ekibi Watford'da forma giyen Nestory Irankunda'nın talipleri artıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin radarına giren genç oyuncu, Portekiz kulübünün de transfer listesinde yer alıyor. Irankunda, Dünya Kupası'ndaki Avustralya-Türkiye maçında sergilediği performans ve attığı golle adından söz ettirmişti.

Sporting Lizbon, İngiltere Championship takımlarından Watford'un başarısı için mücadele eden Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda ile ilgileniyor.

Nestory Irankunda, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 mağlup ettiği maçta ilk golü atmıştı.

SPORTING HAREKETE GEÇTİ

Record'da yer alan habere göre; Portekiz kulübü, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Watford'un, Irankunda için 15 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Hull City, yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek.

HULL CITY'YE RET

Nestory Irankunda, Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'nin de gündemine gelmişti. Watford, Hull City'nin 10 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti.

WATFORD PERFORMANSI

Bayern Münih'ten Temmuz 2025'te Watford'a imza atan Irankunda, geçtiğimiz sezon 42 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, sahada kaldığı 2211 dakikada 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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