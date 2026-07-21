Bitlis'te yuttuğu saat pili yemek borusuna takılan 3 yaşındaki çocuk, acil endoskopi müdahalesiyle kurtarıldı. Yutulan pillerin kısa sürede hayati tehlike oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, ailelerin çocuğu kesinlikle kusturmaması, bir şey yedirip içirmeden vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerektiği konusunda uyardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde evde saat pilini yutan 3 yaşındaki Mihrimah Uğuryurt, ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

PİL, ENDOSKOPİYLE ÇIKARILDI

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi tarafından acil olarak endoskopiye alınan çocuğun yemek borusuna takılan saat pili çıkarıldı. İncelemede pilin yemek borusunda hasara neden olduğu ancak herhangi bir delinme oluşmadığı belirlendi. İki gün hastanede gözetim altında tutulan çocuk, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine kontrol önerisiyle taburcu edildi.

HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR

Op. Dr. Bilgi, basın mensuplarına, saat pillerinin çocuklar tarafından yutulmasının diğer yabancı cisimlere göre çok daha ciddi risk taşıdığına dikkati çekerek, pilin yemek borusunda kalmasının kısa sürede ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Bilgi, ailelerin çocuğu kusturmaya ya da başka bir şey yutturmaya çalışmaması gerektiğini ifade etti.

Saat pili yutan çocuğa tam zamanında müdahale! Doktor, aileleri uyardı

Ailelere uyarılarda bulunan Bilgi, saat pilleri ile çocukların ağızlarına alabilecekleri büyüklükteki küçük cisimlerin, çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Baba Uğur Uğuryurt ise olayın ilk anda basit göründüğünü ancak doktorların bilgilendirmesiyle durumun ciddiyetini anladıklarını kaydederek, çocuklarının tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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