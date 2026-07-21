İstanbul Büyükçekmece'de 10 yaşındaki öğrenme güçlüğü çeken bir çocuk rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı. Baba durumu fark edip öğretmen şiddetini kayda aldı. Ekipler öğretmeni gözaltına aldı.

Kadına, çocuğa ve hayvana şiddet görüntüleri yürekleri yakarken İstanbul'da kahreden bir video kayda alındı.

İddiaya göre Büyükçekmece'de yaşayan bir aile, 10 yaşındaki öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarını, özel eğitim alması için rehabilitasyon merkezine götürdü.

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DIŞARIDAN EĞİTİM MERKEZİNİ İZLEDİ

Ancak bir süre sonra çocuğun bu merkeze gitmek istememesi, korktuğunu söylemesi aileyi kuşkulandırdı. Çocuğunu merkeze bırakan baba, sınıfı dışarıdan bir süre izledi. O anlarda öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını gören baba, pencereyi gören bir köşeden o anları kayda aldı.

Aile, öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi olurken görüntüler yürekleri dağladı.

10 yaşındaki çocuğa rehabilitasyon merkezinde şiddet! Baba o anları kayda aldı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları yetkililerin hareket geçmesi çağrısında bulunurken, bir kısım ise babanın görüntü çekmek uğruna çocuğunun şiddet gördüğünü izlemeye devam etmesini eleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay üzerine aile şikayetçi olurken, öğretmen H.İ.K. gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından öğretmen, adliyeye sevk edildi.

10 yaşındaki çocuğa rehabilitasyon merkezinde şiddet! Baba o anları kayda aldı

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