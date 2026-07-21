Eurostat verilerine göre Avrupa'da hane halkı borçluluğunda sanılanın aksine Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri öne çıktı. GSYH'ye oranla en yüksek hane halkı borcu yüzde 93,5 ile Hollanda'da kaydedildi.

Değişen ve gelişen dünyanın etkisiyle günden güne borçlanan kişi sayısı artıyor. Artan maliyetler ve jeopolitik gerilimlerden etkilenen ülke ekonomileri de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Peki, en yüksek borçlanma hangi ülkelerde?

YAŞAM MALİYETLERİ TÜM DÜNYA VATANDAŞLARINI ZORLUYOR

Artan yaşam maliyetleriyle birlikte dünya genelinde vatandaşlar ekonomik olarak zorlanmaya devam ediyor. Gıda, konut, elektronik ve kişisel ihtiyaçlar derken birçok kişi bankalardan kredi kullanmaya devam ediyor.