Avrupa'nın en borçlu milletleri açıklandı! Zirvede yüzde 93,5 hane halkı borcu ile o ülke yer aldı
Eurostat verilerine göre Avrupa'da hane halkı borçluluğunda sanılanın aksine Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri öne çıktı. GSYH'ye oranla en yüksek hane halkı borcu yüzde 93,5 ile Hollanda'da kaydedildi.
Değişen ve gelişen dünyanın etkisiyle günden güne borçlanan kişi sayısı artıyor. Artan maliyetler ve jeopolitik gerilimlerden etkilenen ülke ekonomileri de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Peki, en yüksek borçlanma hangi ülkelerde?
YAŞAM MALİYETLERİ TÜM DÜNYA VATANDAŞLARINI ZORLUYOR
Artan yaşam maliyetleriyle birlikte dünya genelinde vatandaşlar ekonomik olarak zorlanmaya devam ediyor. Gıda, konut, elektronik ve kişisel ihtiyaçlar derken birçok kişi bankalardan kredi kullanmaya devam ediyor.
Eurostat'ın yayımladığı son verilere göre, Avrupa Birliği genelinde hane halkı borcu 2025 yılında GSYH'nin yüzde 49,4'üne, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 50,7'sine gerilerken, bu oran 2020'den bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor.
Ancak sanılanın aksine Avrupa'da hane halkı borcunun en yüksek olduğu ülkeler Güney Avrupa değil, Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri olarak kaydedildi.
Araştırmaya göre Avrupa'da hane halkı borcu; konut kredileri, tüketici kredileri ve diğer bireysel borçlardan oluşuyor. Avrupa Komisyonu, borcun GSYH'nin yüzde 55'ini aşmasını makroekonomik risk eşiği olarak değerlendiriyor.
Bu durumun ileride ekonomik krizlerin etkisini artırabileceği ifade ediliyor. Her ne kadar yüksek borç oranı her zaman olumsuz görülmese de aşırı borçlanma risk faktörünü de beraberinde getiriyor.
İŞTE ÜLKE ÜLKE BORÇ SIRALAMASI
Eurostat'ın yayımladığı verilere göre hane halkı borcunun GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 93,5 ile Hollanda oldu.
Onu yüzde 84,1 ile Danimarka takip ediyor,
yüzde 82,3 ile İsveç üçüncü sırada yer alıyor.
yüzde 62,9 ile Finlandiya dördüncü sırada yer alıyor.
yüzde 60,5 ile Lüksemburg beşinci sırada yer alıyor.
Fransa, Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz ve Almanya da sırasıyla ilk 10'da yer aldı. Buna karşın İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerinde hane halkı borçluluğu AB ortalamasının altında kaldı.
Uzmanlara göre Kuzey Avrupa'daki yüksek borç oranlarının temel nedeni konut kredileri. Gelişmiş konut kredisi sistemleri ve yüksek ev sahipliği oranları, kredi kullanımının en yoğun olduğu alanlar olarak öne çıkıyor.
Buna karşılık Güney Avrupa'da hanelerin borçlanma konusunda daha temkinli davrandığı belirtiliyor.
İŞTE ÜLKE ÜLKE HANE HALKI BORÇ ORANLARI
|Sıra
|Ülke
|Hanehalkı Borç Oranı (%)
|1
|Hollanda
|%93,5
|2
|Danimarka
|%84,1
|3
|İsveç
|%82,3
|4
|Finlandiya
|%62,9
|5
|Lüksemburg
|%60,5
|6
|Fransa
|%59,5
|7
|Belçika
|%56,4
|8
|Güney Kıbrıs
|%54,2
|9
|Portekiz
|%53,9
|10
|Almanya
|%49,0