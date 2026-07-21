Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) organize ettiği Dünya Kupası'nın final maçını izlemedi. Boykotun gerekçesi olarak; haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı turnuvanın gündeme gelmesi gösteriliyor.

Birleşik Amerika kaynaklı spor yayın organları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, FIFA'yı protesto ettiğini ileri sürdü. Habere göre; 2026 Dünya Kupası açılış maçını yerinde takip eden Ceferin, New Jersey'de oynanan Arjantin-İspanya finalini izlemedi.

Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın Başkanı Aleksander Ceferin

"EMSALSİZ, ANLAŞILMAZ VE HAKSIZ KARAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesi sonrası Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası ertelenmişti. Gelişmelerin ardından FIFA'ya sert eleştiriler yönelten Ceferin, kararı "emsalsiz, anlaşılmaz ve haksız" olarak nitelendirmiş, oyun bütünlüğünün zedelendiğini belirtmişti.

Folarin Balogun

UEFA, 64 TAKIMLI TURNUVAYA KARŞI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Sloven yönetici, 27 dakikalık devre arası şovları, yüksek bilet fiyatları ve 64 takımlı Dünya Kupası hazırlığı gibi FIFA öncülüğündeki birçok değişikliğe de karşı çıkıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

ABD'NİN İZİN VERMEDİĞİ HAKEME DESTEK

Ceferin, Birleşik Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan için de hamle yaptı. UEFA başkanı, 12 Ağustos'ta Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetmesi için Artan'a davet gönderdi.

Başlık ResmiOmar Abdulkadir Artan

YENİ KURALLARA RET

Avrupa futbolunun patron kuruluşu, FIFA'nın yeni kurallarını da reddediyor. UEFA maçlarında, oyuncular ağızlarını kapattıkları için kırmızı kart görmeyecek. Bu uygulama ile Paraguaylı Miguel Almiron ve Ekvadorlu Piero Hincapie kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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