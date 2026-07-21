Dünyaya âdeta futbol dersi veren İspanya’nın başarısının sırrı 65 yaşındaki Teknik Direktör Luis de la Fuente‘de saklı. İşsizdi gazetede ilan gördü, federasyona gidip kafasındaki projeyi sundu ‘Bana sahada görev verin’ dedi. Küçük yaşta teslim aldığı çocukları teknik ve taktik olarak büyüterek 13 yıl sonra Dünya Kupası kahramanlarına dönüştürdü...

Dünya şampiyon İspanya’yı konuşuyor! Hak ederek alınan şampiyonluğu ayakta alkışlıyor. Peki herkese örnek olması ve ders alınması gereken bu zafer nasıl elde edildi? Başarının perde arkasında ne var? Luis de la Fuente… Bir ismi öne çıkarmak belki diğer emek verenlere haksızlık gibi görülebilir ama detaylara bakıldığında yoruma açık olduğu anlaşılabilir. İşin özeti; işsiz bir futbol adamının tırnaklarıyla kazıyarak yaptığı sessiz devrim… İşte 65 yaşındaki teknik adamın 13 yıl önce başlayan hikâyesi…

MEMLEKETİNE DÖNECEKTİ

Eski bir sol bek olan ve medyatik kimliği olmayan Luis de la Fuente 2011’de üç aylık bir Alaves görevinin ardından işsiz kaldı. Aylarca teklif almadı. Memleketine dönmeyi düşünüyordu. 2012’de bir sabah gazetede İspanya Futbol Federasyonu’nun altyapı yaş kategorileri için antrenör aradığı ilanını gördü. Elinde idman metotlarının olduğu dosya ile federasyona gidip “Bana bir görev verin. U15, U17 ya da analiz birimi... Hangi kademede olduğu önemli değil, sadece sahada olayım” dedi.

Luis de la Fuente şampiyonluk kutlamasında

U19 İLE İŞE BAŞLADI

2013 yılında federasyon kapısından U19 Takımı Antrenörü olarak girdi. Giriş o giriş. 2015’te U19 ile Avrupa Şampiyonu, 2019’da U21 ile yine Avrupa Şampiyonu ve Olimpiyat ikinciliği elde etti. Aslında o dönemde bugünlerin temelini atıyordu. Rodri, Pedri, Dani Olmo, Unai Simon ve Pau Cubarsi gibi isimler ergenlik çağındayken de la Fuente’nin antrenman disiplininden geçti. Ve İspanya 2022’de Katar’daki başarısızlığının ardından Luis Enrique ile yollarını ayırdı ve görev Fuente’ye verildi.

Luis de la Fuente şampiyonluk kutlamasında

ELEŞTİRİDEN ALKIŞA

İspanyol basını federasyonun bu kararını sert bir şekilde eleştirerek “Kriz anında millî takımın başına tecrübesiz bir federasyon çalışanı getirildi” diyordu. ‘Sessiz devrimci Fuente’ İspanya’nın yıllardır süregelen kısır, yana pas odaklı tiki-taka takıntısını yıktı. Lamine Yamal ve Nico Williams gibi genç kanat yeteneklerini sisteme entegre etti. Arka arkaya gelen 2023 Uluslar Ligi Şampiyonluğu, EURO 2024 ve 2026 FIFA Dünya Kupası başarıları herkesi susturdu. Ve o Boğa dünya 1 numarası oldu.

İspanya'nın şampiyonluk kutlamasından

OLMAZSA OLMAZ: KARAKTER

De la Fuente’nin en dikkati çeken özelliği oyuncu seçiminde “karakteri” yetenek kadar öne koyması. “En önemli transfer doğru yol arkadaşlarını seçmektir” düşüncesini benimseyen Fuente, kamp ortamında ego yerine takım ruhuna öncelik veriyor. Dünya Kupası’nda “Dünyanın en iyi oyuncularına değil, en iyi takımına sahibiz” sözleriyle çok şey anlattı. Kariyeri uzun yıllar alt liglerde geçen futbol adamının resmî sosyal hesabı bulunmuyor. 38 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 65 yaşındaki üç çocuk babası Fuente özel yaşamını gözlerden uzak tutuyor. Boş zamanlarını ise doğduğu Haro kasabasında ailesiyle geçiriyor.

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