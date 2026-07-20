Adana'nın Saimbeyli Belediyesi, yıllarca atıl kalan arazileri üretime kazandırıldı. Bu yıl buğday üretimini 250 dönüme çıkaran belediye, 100 ton rekolte bekliyor. Hasattan elde edilecek buğday belediyenin tesislerinde una dönüştürülerek ekmek üretiminde kullanılacak, böylece ilçede belediye ekmeği 12,5 TL'den satılmaya devam edecek.

Adana'nın Saimbeyli Belediyesi, ilçenin zorlu coğrafyasındaki atıl arazilerini ilk kez üretime kazandırarak ektiği buğdayı bu yıl 250 dönüm alana ulaştırdı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal 'üreten belediyecilik' anlayışıyla yürüttüğü proje çerçevesinde bu yıl iklim şartlarının da elverişli geçmesiyle yaklaşık 100 ton buğday rekoltesi beklediklerini kaydederek arazilerde incelemelerde bulundu.

EKMEK 12,5 TL'DEN SATILMAYA DEVAM EDECEK

Üretilen buğdayın belediyeye ait tesiste una dönüştürülerek ekmek üretiminde kullanılacağını belirten Başkan Dal, ilçede ekmeğin 12,5 TL'den satılmaya devam edeceğini söyledi.

Belediye kendi buğdayını üretiyor! Bu ilçede ekmek 12,5 TL

"AMACIMIZ VATANDAŞA HİZMET ETMEK"

Geçen yıl olumsuz hava şartlarına rağmen üretimin başarılı olduğunu ifade eden Dal, "İlk etapta yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptık. Bu yıl üretim alanımızı 250 dönümün üzerine çıkardık. Hava şartları oldukça iyi geçti. Yaklaşık 100 ton buğday hasadı bekliyoruz. Elde edeceğimiz buğdayı kendi tesislerimizde işleyerek vatandaşımıza uygun fiyatlı ekmek sunmaya devam edeceğiz. Bölgemizde ekmek 18 TL'ye satılırken belediye ekmek fabrikamızda 12,5 TL'den satış yapıyoruz. Buradaki amacımız ticaret yapmak değil, vatandaşımıza hizmet etmek" dedi.

Belediye kendi buğdayını üretiyor! Bu ilçede ekmek 12,5 TL

15 MİLYON TL BELEDİYE KASASINDA KALACAK

Üretimin belediye bütçesine de önemli katkı sağlayacağını ifade eden Dal, hasat sayesinde yaklaşık 15 milyon TL'lik kaynağın belediye kasasında kalacağını belirterek, kırsal belediyelerde tarımsal üretimin ekonomik açıdan önemli bir model oluşturduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bin 600 rakımdaki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve yıllarca kullanılmayan arazilerin bugün buğday tarlasına dönüştüğünü belirten çiftçi Hüseyin Bulanık ise, "Buralar uzun yıllar boş kalan arazilerdi. Şimdi üretime kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Atıl arazilerin değerlendirilmesi hem ilçemiz hem de üretim açısından önemli" diye konuştu.

Belediye kendi buğdayını üretiyor! Bu ilçede ekmek 12,5 TL

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