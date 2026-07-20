Başakşehir'in Avrupa yolundaki yeni rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi sonrası Başakşehir'in olası rakipleri netleşti. Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde FC Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Başakşehir, 2. ön eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu elemesi halinde bir üst turda FC Vaduz ile Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi hedefleyen turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku engelini aşması durumunda Konferans Ligi gruplarına yaklaşmak adına kritik bir eşleşmeye çıkacak.
MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU
Başakşehir, Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırması halinde ilk maçını 6 Ağustos Perşembe, rövanş maçını ise 13 Ağustos Perşembe günü oynayacak.
Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda başlayacak Başakşehir, Inter Turku'yu İstanbul'da 22 Temmuz Çarşamba günü konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.