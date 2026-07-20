UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu: Maç programı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları 21 Temmuz Salı, 22 Temmuz Çarşamba ve 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
- RAMS Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında 22 Temmuz Çarşamba günü sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak.
- Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu mücadelesi, 21 Temmuz Salı günü başlayacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 28-29-30 Temmuz'da yapılacak.
RAMS Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Çarşamba günü sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
21 Temmuz Salı
IFK Göteborg (İsveç) - Levadia Tallinn (Estonya)
Floriana (Malta) - Drita (Kosova)
Atert Bissen (Lüksemburg) - Györi ETO (Macaristan)
22 Temmuz Çarşamba
Başakşehir (Türkiye) - Inter Turku (Finlandiya)
Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Minsk (Belarus)
Bohemians (İrlanda) - Ballkani (Kosova)
Vardar (Kuzey Makedonya) - Riga (Letonya)
Spartak Trnava (Slovakya) - CSKA 1948 (Bulgaristan)
Zeleznicar Pancevo (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
23 Temmuz Perşembe
Malisheva (Kosova) - Hibernian (İskoçya)
Liepaja (Letonya) - Austria Wien (Avusturya)
Alaskhert (Ermenistan) - CFR Cluj (Romanya)
Panevezys (Litvanya) - Tobol (Kazakistan)
Flora Tallinn (Estonya) - The New Saints (Galler)
HJK (Finlandiya) - Coleraine (Kuzey İrlanda)
Debrecen (Macaristan) - Pyunik (Ermenistan)
Dila (Gürcistan) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
Paide (Estonya) - Zire (Azerbaycan)
Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Beitar (İsrail)
RFS(Letonya) - Vestri (İzlanda)
Rakow (Polonya) - Valletta (Malta)
DAC 1904(Slovakya) - Velez (Bosna-Hersek)
Vitebsk (Belarus) - Sutjeska (Karadağ)
GAIS(İsveç) - Nordsjaelland (Danimarka)
U.Cluj(Romanya) - Brann (Norveç)
Zimbru(Moldova) - Noah (Ermenistan)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Zalgiris (Litvanya)
BATE Borisov (Belarus) - Sion (İsviçre)
FC Santa Coloma (Andorra) - SK Rapid (Avusturya)
Vaduz (Lihtenştayn) - At.Escaldes (Andorra)
FCSB (Romanya) - Auda (Letonya)
Varazdin (Hırvatistan) - Jablonec (Çekya)
Aluminij (Slovenya) - Dinamo City (Arnavutluk)
Paksi (Macaristan) - Panathinaikos (Yunanistan)
Vojvodina (Sırbistan) - Ajax (Hollanda)
Polissya (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)
Borac (Bosna-Hersek) - Petrocub (Moldova)
Lugano (İsviçre) - Dukagjini (Kosova)
Zilina (Slovakya) - Katowice (Polonya)