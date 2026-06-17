İhlas Haber Ajansı
UEFA Konferans Ligi: Başakşehir’in rakibi belli oldu
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 57 puanla 5'inci sırada tamamlayan Başakşehir’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.
Özetle DinleUEFA Konferans Ligi: Başakşehir’in rakibi belli ol...
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Spor az önce
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2'nci Eleme Turu kura çekimi yapıldı.
- Başakşehir, Bosna Hersek'ten Sarajevo ile Finlandiya'dan Inter Turku arasındaki birinci eleme turu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- İlk maç 23 Temmuz'da, rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da oynanacak.
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde 2'nci Eleme Turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Bosna Hersek'in Sarajevo ile Finlandiya'nın Inter Turku arasındaki birinci eleme turu eşleşmesinin galibiyle 2'nci eleme turunda karşı karşıya gelecek.
Kura çekimine seribaşı giren turuncu-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçını 23 Temmuz’da, rövanş karşılaşmasını ise 30 Temmuz’da oynayacak.
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