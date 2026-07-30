Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında yaşanan küresel gelişmelere ilişkin katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Fed’in kararlarından ziyade küresel jeopolitik risklerin yatırım araçları üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı.

"ALTIN SON 25 YILDA BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR" Altının uzun vadede yatırımcısına kaybettirmediğini savunan Memiş, Türkiye'de son 25 yıllık performans dikkate alındığında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracının gram altın olduğunu söyledi. Memiş, gram altının son 25 yılda yaklaşık yüzde 8 bin seviyesinde getiri sağladığını belirterek, sıralamada gram altının ardından borsa, euro ve doların geldiğini ifade etti. Altının hem ons hem de dolar/TL hareketlerinden etkilenen çift ayaklı bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, bu nedenle yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü dile getirdi.

FAİZ ARTIRIMI MASADA Fed’in faizleri pas geçmesinin ardından piyasalarda sert bir tepki oluşmadığını söyleyen Memiş, yeni iletişim diline dikkat çekerek şunları kaydetti: "Yeni Fed Başkanı iletişim dilini değiştirmiş. Yani çok konuşuyor ama hiç sır vermiyor, iletişime kapalı bir seyir devam ettirecek. Çünkü o da haklı, önünü göremiyor. Trump’ın sabah akşam ne diyeceğini o da bilemiyor. Sadece '%2 enflasyon hedefine bağlıyız, gereken neyse yapacağız' gibi klasik açıklamalar yapıyorlar. Ancak finansal piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre"

Memiş, şartlara bağlı olarak yıl sonuna kadar 25'er baz puandan toplam 50 baz puanlık iki faiz artırımı ihtimalinin masada kaldığını da sözlerine ekledi.

"PİYASALARIN KİLİT NOKTASI ABD-İRAN SAVAŞI" Karar sonrası piyasalarda kırılma yaşanmadığına değinen uzman isim, mevcut rakamlara ilişkin "Ons altın 4.035 dolar, gram altın ise 6.150 TL seviyelerinde yatay duruyor. Ancak petrol fiyatları 89 dolar seviyesinde primli kalmaya devam ediyor" bilgisini verdi.

Piyasaların yönünü Fed'den ziyade jeopolitik gerilimlerin belirlediğini vurgulayan Memiş, "Piyasaların kilit noktasında şu an İran-Amerika savaşı var. Piyasalar tekrar buraya ve petrol fiyatlarına döndü. Petrol yüksek kalmaya devam ettikçe bütün yatırım araçlarındaki kontrollü baskılanma süreci de devam ediyor. Eylül ayına kadar bu baskılanma süreci yine maalesef devam edecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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