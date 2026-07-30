Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisini feshettiğini açıklamasının ardından gözler 4 milletvekiline çevrildi. Gelecek Partili 4 vekilin akıbetini Selçuk Özdağ bizzat açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gelecek Partisi feshedildi! Ahmet Davutoğlu duyurdu

Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurma kararı alınması sonrası TBMM'de yer alan 4 milletvekilinin yol haritası ve Yeni Yol Grubu’nun geleceği de merak konusu oldu.

GELECEK PARTİLİ SELÇUK ÖZDAĞ AÇIKLADI

Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) üyesi Selçuk Özdağ, partinin kapatılması kararının ardından milletvekillerinin yol haritasını tv100'de katıldığı programda açıkladı.

"YENİ YOL GRUBU İLE DEVAM" MESAJI

Selçuk Özdağ, 4 milletvekilinin Yeni Yol Grubu’nda siyasete devam edeceğini söyledi.

BAŞKA PARTİYE GEÇECEKLER Mİ?

Milletvekillerinin farklı bir partiye geçip geçmeyeceği yönünde gelen soruyu ise Özdağ "Bağımsız milletvekili olarak kalacağız, herhangi bir partiye geçiş yok." şeklinde cevapladı.

Gelecek Partisi’nin Yeni Yol Grubu’nda bulunan milletvekilleri şu şekilde:

Gelecek Partisi feshedildi! 4 milletvekilinin akıbeti belli oldu

Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi (Muğla Milletvekili)

Gelecek Partisi feshedildi! 4 milletvekilinin akıbeti belli oldu

Sema Silkin Ün: Gelecek Partisi (Denizli Milletvekili)

Gelecek Partisi feshedildi! 4 milletvekilinin akıbeti belli oldu

Cemalettin Kani Torun: Gelecek Partisi (Bursa Milletvekili)

Gelecek Partisi feshedildi! 4 milletvekilinin akıbeti belli oldu

Mustafa Bilici: Gelecek Partisi (İzmir Milletvekili)

Haberle İlgili Daha Fazlası