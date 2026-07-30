Türkiye Gazetesi
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Ankara’da Etimesgut Belediyesi’ne 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda isim bu sabah gözaltına alındı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş'a 'rüşvet, irtikap ve örgüt' suçlaması
Etimesgut Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin ikametinde arama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR