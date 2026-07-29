Rezidansında uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'dan açıklama geldi. Takipçilerine seslenen Tomay, “Beni böyle bir haberin içinde görmenizi istemezdim. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Mesut Can Tomay, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oturduğu rezidansta uyuşturucu madde bulundurduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni, gözaltına alınıp ifadeye götürüldükten sonra serbest bırakılmıştı. Tomay olay sonrası sessizliğini bozdu, ilk açıklaması veda mesajını andırdı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Mesut Can Tomay 'helallik' istedi

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Mesut Can Tomay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni severek takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim. Hakkınızı helal edin. Yakında bir yerlerde görüşür, dertleşiriz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

27 Temmuz'da Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğuna ilişkin ihbarın ardından adrese gitti. Yapılan aramada çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar'ı gözaltına aldı.

Çınar ile yapılan görüşmede, kendisine ait olmayan çantayı söz konusu rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek üzere geldiğini söylemesi üzerine Özen de gözaltına alındı.

Özen ifadesinde, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve halihazırda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması yürütüldüğü için Tomay'ın korktuğunu ve uyuşturucu maddeyi adresinde bulundurmadığını iddia etti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Mesut Can Tomay 'helallik' istedi

TEST VERDİLER

Bunun üzerine gözaltına alınan Tomay ile şüpheliler Süleyman Çınar ve Mustafa Tolga Özen'den Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu madde testi için örnek alındı.

ADLİ KONTROLLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadeleri sonrası "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası