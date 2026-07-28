Ünlü fenomen Mesut Can Tomay evinde gözaltına alındı. Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşadığı rezidansa uyuşturucu sipariş ettiği belirlenen Tomay'ın, çantayı doğal gaz dolabına sakladığı ve "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi. Tomay ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu haberler ardından Mesut Can Tomay'ın özgeçmişi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Mesut Can Tomay kimdir?

Türk oyuncu ve sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay 2 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Karslıdır. 9 yaşına kadar Kars'ın Yusufpaşa mahallesinde yaşadı. Oyunculuğa başlamadan önce Vine uygulamasında videolar çekti ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2012 yılında 13 yaşında iken, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde "Tarkan" karakterini canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.

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