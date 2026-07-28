ABD'nin Michigan eyaletinde bir aile trajedisi yaşandı. 47 yaşındaki Kristopher Karolkiewicz, eşini ve altı çocuğunu silahla öldürdükten sonra yaşadıkları evi ateşe verdi. Ardından aynı silahla intihar etti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Haven kentinde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Kristopher Karolkiewicz'in, 39 yaşındaki eşi Amanda Karolkiewicz ile yaşları 5 ila 15 arasında değişen altı çocuğunu silahla öldürdüğü, daha sonra evi ateşe vererek intihar ettiği açıklandı.

8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ottawa Şerifliği’nden Jake Sparks, düzenlediği basın toplantısında, ilk ihbarın cuma günü komşuların evden yükselen alevleri fark etmesi üzerine yapıldığını söyledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri, evin farklı odalarında sekiz kişinin cansız bedenini buldu.

Eşini ve altı çocuğunu öldürüp evi ateşe verdi! Bir aile yok oldu

YANGIN, EVİN FARKLI NOKTALARINDA KASITLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Yapılan otopsilerde, aile bireylerinin tamamının silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre yangının, cinayetlerin ardından evin içinde birden fazla noktada kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın bir cinayet-intihar vakası olduğunu değerlendirirken, şiddetin perşembe gecesi başlayıp cuma sabahına kadar sürmüş olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, olay öncesinde bölgede duman kokusu alındığına ilişkin ihbarlar yapıldığını da açıkladı.Yüzbaşı Sparks, hayatını kaybeden çocuklardan dördünün çiftin biyolojik çocukları, iki 11 yaşındaki kız çocuğunun ise evlat edinildiğini belirtti. Çocukların kimliklerinin ise soruşturma nedeniyle şimdilik açıklanmayacağı ifade edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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