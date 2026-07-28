Fas Kralı VI. Muhammed, ülkenin güneyini Batı Sahra'ya bağlayan 1.055 kilometrelik Tiznit-Dahla otoyoluna ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verdi. Trump ise kararı "büyük bir onur" olarak nitelendirerek Fas Kralı'na teşekkür etti.

Fas Kralı VI. Muhammed, ülkenin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Tiznit-Dahla otoyoluna ABD Başkanı Trump'ın adını verdi. Trump, karara ilişkin değerlendirmesini kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşarak memnuniyetini dile getirdi.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında, "Fas Kralı Saygıdeğer VI. Muhammed'e teşekkür ederim. Bu büyük bir onur. Umarım yakında bu muhteşem otoyolu baştan sona kat etme fırsatı bulurum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1.055 kilometre uzunluğundaki Tiznit-Dahla otoyolu, Fas'ın Atlantik kıyısı boyunca uzanarak Guelmim, Tan-Tan, Laayoune ve Boujdour kentlerinden geçip Dakhla'ya ulaşıyor.

Fas Kralından Trumpa tarihi jest! Ülkenin en büyük projesine adını verdiler

Fas hükümeti, güney bölgelerinin kalkınmasını hedefleyen program kapsamında projeyi 2015 yılında hayata geçirdi. Uzun süren yapım ve modernizasyon çalışmalarının ardından yaklaşık 10 milyar dirheme mal olan otoyol, Ocak 2025 itibarıyla tamamen hizmete açıldı.

Projenin, ulaşım güvenliğini artırması, seyahat sürelerini azaltması ve ülkenin orta kesimleri ile güney illeri arasındaki ticari hareketliliği güçlendirmesi hedefleniyor. Ayrıca otoyolun, yapımı devam eden ve on yılın sonuna doğru faaliyete geçmesi planlanan Dakhla Atlantik Limanı'na ulaşımı da desteklemesi öngörülüyor.

Fas Kralından Trumpa tarihi jest! Ülkenin en büyük projesine adını verdiler

FAS EGEMENLİĞİNİ TANIYAN İLK ÜLKE OLMUŞTU

Trump yönetimi, 2020 yılında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan ilk ABD yönetimi olmuştu. Tiznit-Dahla otoyoluna Trump'ın adının verilmesi de Rabat ile Washington arasındaki yakın ilişkilerin sembolik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

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