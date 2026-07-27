Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaştı.

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VENEZİA İKİNCİ YARIDA KAZANDI

Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Venezia'ya 3-0'lık skorla kaybetti. İtalyan ekibinin galibiyet gollerini 71. dakikada John Yeboah Zamora ve ilki penaltıdan olmak üzere 75 ve 90+2. dakikalarda Lion Lauberbach kaydetti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 90. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

AVUSTURYA'DA 2'DE 0

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, Venezia'ya da 3-0'lık skorla mağlup olarak 2'de 0 yaptı.

Galatasaray - Venezia

JANKAT YILMAZ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz, kalesinde üç gol görse de birçok kurtarışa imza attı.

CİMBOM İSTANBUL'A DÖNECEK

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

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