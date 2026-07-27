Galatasaray, Venezia'ya farklı kaybetti: Maçta 3 gol ve 2 penaltı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaştı.
Galatasaray'ın yıldızına Göztepe kancası
VENEZİA İKİNCİ YARIDA KAZANDI
Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Venezia'ya 3-0'lık skorla kaybetti. İtalyan ekibinin galibiyet gollerini 71. dakikada John Yeboah Zamora ve ilki penaltıdan olmak üzere 75 ve 90+2. dakikalarda Lion Lauberbach kaydetti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 90. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
AVUSTURYA'DA 2'DE 0
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, Venezia'ya da 3-0'lık skorla mağlup olarak 2'de 0 yaptı.
JANKAT YILMAZ DİKKAT ÇEKTİ
Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz, kalesinde üç gol görse de birçok kurtarışa imza attı.
CİMBOM İSTANBUL'A DÖNECEK
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.