Amed Sportif Faaliyetler, Hoffenheim forması giyen Nijeryalı golcü Gift Orban'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, Nijeryalı golcü Gift Orban'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER RESMİYETE KAVUŞTU

Diyarbakır ekibi, geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık geçiren 24 yaşındaki golcünün transferini resmen duyurdu.

Kicker'ın haberine göre; Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı golcü için 1 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Taraflar arasındaki anlaşmada, kolay şartlara bağlı 4 milyon avroluk satın alma zorunluluğunun da yer aldığı ifade edildi. Transferin bu şartlarla toplam 5 milyon avroya ulaşabileceği kaydedildi.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde Gent, Olympique Lyon ve Hoffenheim gibi köklü kulüplerde forma giyen Gift Orban, 143 maçta 71 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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