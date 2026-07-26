Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve yükselen enflasyon baskıları ekonomi gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların gölgesinde şekillenen para politikalarını, akaryakıt fiyatlarındaki artış riskini ve yatırım araçlarının geleceğini detaylıca değerlendirdi.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK? TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, belirsizlik dönemlerinde merkez bankalarının pas geçmesinin rasyonel bir adım olduğunu belirtti. Küresel piyasalardaki puslu havanın kararlara doğrudan yansıdığını ifade eden Memiş, şu değerlendirmede bulundu: "Savaşın ön planda olduğu, petrol fiyatlarının yükseldiği ve belirsizliğin arttığı dönemlerde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları aksiyon almaz; beklemeyi tercih eder. Karar metnine baktığımızda biraz daha güvercin bir dil kullanıldığını görüyoruz. Merkez Bankası burada açıkça 'Petrol fiyatları gerilediğinde ve savaş ortamı normalleştiğinde ilk fırsatta faiz indirebilirim' mesajını verdi."

Piyasaların ve vatandaşın faiz indirimi beklentisine de değinen Memiş, ilk indirim için Eylül ayının erken olabileceğine dikkat çekti: "Uluslararası kuruluşlar Eylül veya Ekim ayını işaret etse de, mevcut şartlarda Eylül biraz erken bir tarih olabilir. Süreç tamamen ateşkes ihtimaline ve petrol fiyatlarına bağlı. Benim kişisel tahminim, faiz indiriminin yılın son çeyreğinde, yani Kasım veya Aralık ayında gerçekleşebileceği yönündedir. Konut almak veya kredi kullanmak için faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlarımızın yılın son çeyreğine kadar beklemesinin daha doğru olacağını düşünüyorum."

AKARYAKITTA "100 LİRA" RİSKİ Orta Doğu'da tırmanan gerilimin akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasını ele alan Memiş, Brent petrolün 100 dolar eşiğini aşmasıyla birlikte yeni bir risk dalgasının başladığını vurguladı: "Amerika-İran gerilimi Körfez ülkelerine sıçrama riski taşıyor. Bu durum küresel piyasaları ciddi anlamda bunalttı. Brent petrolde kısa vadede 95-101 dolar aralığını takip edeceğiz. Ancak risklerin tırmanması ve 101 dolar seviyesinin üzerinde kalınması halinde teknik olarak 120 dolar seviyeleri tekrar gündeme gelebilir" Petrol fiyatlarındaki yükselişin doğrudan pompa fiyatlarını tetiklediğini belirten analist, motorindeki artış trendine ilişkin şu uyarıda bulundu: "Devlet teşvikleri ve eşel mobil benzeri destek adımları günün koşullarına göre şekillense de, bölgesel bir savaş riskinin devam etmesi durumunda akaryakıt pompa fiyatlarında 100 lira seviyelerini görme riskimiz bulunmaktadır"

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI MANİPÜLE EDİYOR" Küresel piyasalardaki dalgalanmaların arkasındaki siyasi söylemlere de değinen İslam Memiş, ABD'nin iç ve dış politikasındaki tutarsızlıkların piyasaları işlevsiz hale getirdiğini ifade etti: "Yıl başından bu yana ifade ettiğim gibi, tam bir manipülasyon yılı yaşıyoruz. Trump’ın tutarsız açıklamaları piyasayı manipüle etmeye devam ediyor. Bu süreçte küçük yatırımcının para kazanabileceği öngörülebilir bir enstrüman kalmadı. Gün içi sert dalgalanmalardan en çok küresel sermaye sahipleri, petrol ve silah lobileri kazanç sağlıyor. Benim öngörüm; ABD, Rusya ve Çin'in yeni dünya düzenini birlikte kurguladığı ve bu savaş manipülasyonu piyasasından en büyük kazancı yine bu ülkelerin sağladığı yönünde"

"ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN" Merkez Bankası'nın yatırım tercihleri anketindeki değişime de değinen Memiş, altının Türkiye'de yatırımcıların öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Memiş özetle şunları söyledi: "Toplumun birikim refleksinde altın her zaman birinci sıradadır. Darphane verilerine ve dünya merkez bankalarının alımlarına baktığımızda altı aylık süreçte 420 tondan fazla fiziki altın stoku yapıldığını görüyoruz. Dünya Altın Konseyi'nin anketine katılan dev bankaların yüzde 80'den fazlası altın alımlarına devam edeceğini beyan ediyor. Yaşanan sert geri çekilmeler veya yükselişler acemi yatırımcıyı yanıltmamalı. Ekosistem tamamen dijital paralara geçiş öncesi bir resetleme sürecinden geçiyor. Bu hikayenin sonunda yüksek enflasyon kaçınılmazdır ve altın yine güvenli liman gömleğini giymeye devam edecektir"

EMLAKTA EZBERLER BOZULACAK Gayrimenkul piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, Türkiye'de konut talebinin kültürel ve ekonomik nedenlerle devam edeceğini söyledi. İnşaat maliyetleri ve kira fiyatlarında düşüş beklemediğini belirten Memiş, "TL bazlı inşaat maliyetlerinde de bir azalma beklemiyorum. Fiyatlarda bir düşüş beklemiyorum. Kira fiyatlarında da düşüş beklemiyorum" dedi. Bununla birlikte yatırım amacıyla konut alımı konusunda farklı bir görüş ortaya koyan Memiş, "Başımı sokacak bir ev alır mıydım? Evet. Yatırım amaçlı bir ev alır mıydım? Hayır" ifadelerini kullandı.

Memiş, özellikle deprem ve imar düzenlemeleriyle birlikte gayrimenkul piyasasında dengelerin değişebileceğini savundu ve sözlerini şöyle sonlandırdı: "Yeni sistemde birçok ezberin bozulacağı bir süreç göreceğiz. Özellikle deprem yasası ile birlikte, yeni imar yasası ile birlikte bütün ezberlerin bozulduğu bir süreç bizi bekliyor. Bu yeni yasalarla birlikte ezber o kadar hızlı bozulacak ki bugün hiç yüzüne bakmadığınız ilçeler yeni şehirler olacak. Akıllı şehirler olacak. Dolayısıyla o süreci beklemekte bence fayda var. Şu anda piyasalarda emlak hareketliliği stabil. Ne zaman ki altın tekrar 7.500 lirayı, altın tekrar 8.000 lirayı görür, yoğun bir talep başlar. Ama herkes şu anda bekliyor emlak tarafında ve dolayısıyla hiç kimse kararını iptal etmedi. Sadece öteledi ve altın fiyatları tekrar 7.500-8.000 lira aralığına gelince hızlı bir talebin oluşacağını ben tekrar tahmin ediyorum"

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