Londra'daki bir su arıtma tesisinde yaşanan elektrik kesintisi, Gatwick Uluslararası Havalimanı'nı da vurdu. Su hizmetlerinin aksaması nedeniyle tuvaletler kullanılamaz hale gelirken, bazı restoranlar faaliyetlerini durdurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir su arıtma tesisinde meydana gelen elektrik kesintisi, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Gatwick'te günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bough Beech Su Arıtma Tesisi'nde yaşanan arızanın ardından Gatwick Havalimanı'nın hem kuzey hem de güney terminalindeki su tedarikinde sorun yaşandı. Kesinti nedeniyle terminaldeki birçok tuvalette sifonlar çalışmaz hale gelirken, su ihtiyacı nedeniyle bazı restoran ve yiyecek-içecek işletmeleri de hizmet vermeyi durdurdu.

Sosyal medyada paylaşım yapan yolcular, havalimanında ciddi aksaklıklar yaşandığını belirterek tuvaletlerin kullanılamadığını ve yiyecek-içecek noktalarının kapandığını aktardı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Su tedarikinden sorumlu SES Water şirketi, yaşanan elektrik kesintisinin ardından bazı bölgelerde düşük su basıncı ve geçici su kesintileri görüldüğünü açıkladı.

Şirket açıklamasında, "Gatwick Havalimanı da durumdan etkilendi. Ekiplerimiz su hizmetini en kısa sürede normale döndürmek için çalışırken, havalimanı yetkilileriyle koordinasyon içinde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ŞİŞE SU DAĞITILIYOR

Gatwick Havalimanı yönetimi ise yolcuların mağduriyetini azaltmak amacıyla terminal genelinde şişe su dağıtıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, yolcu ve çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ek önlemlerin devreye alındığı belirtildi.

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