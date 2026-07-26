Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle birlikte geri dönüşüm sürecinde hareketlilik arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların iade ettiği şişelerin hangi aşamalardan geçtiğini paylaşırken, yetkililer 1 Temmuz'dan sonra toplanan PET ambalaj miktarının üç katına çıktığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında vatandaşların makinelere bıraktığı içecek ambalajlarının geri dönüşüm yolculuğunu paylaştı.

Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem, 1 Temmuz itibarıyla 81 il ve 973 ilçede hizmet vermeye başladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "DOA çok sevildi, her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki, DOA makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? İşte adım adım DOA'nın dönüşüm yolculuğu" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum paylaştı! Türkiye'nin yeni geri dönüşüm sistemi böyle çalışıyor

Paylaşılan görüntülerde, iade makinelerinden toplanan PET, cam ve alüminyum ambalajların Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ne ulaştırıldığı, burada türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı aktarıldı.

Sisteme yalnızca vatandaşların makinelere bıraktığı ambalajlar değil, otel, restoran ve kafelerin biriktirdiği DOA logolu içecek ambalajları da dahil ediliyor. Saha ekipleri tarafından toplanan bu atıklar tesiste sayılıp doğrulanarak kayıt altına alınıyor.

Bakan Kurum paylaştı! Türkiye'nin yeni geri dönüşüm sistemi böyle çalışıyor

"GÜNLÜK PET MİKTARI ÜÇ KATINA ÇIKTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Mühendisi Mehmet Zorlu, sistemin devreye girmesiyle birlikte geri dönüşüm miktarında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti.

Tesiste hem depozito iade makinelerinden gelen ambalajların hem de HOREKA sistemi kapsamında otel, restoran ve kafelerden toplanan atıkların işlendiğini anlatan Zorlu, "1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken, 1 Temmuz sonrasında üç katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başladık. Bununla birlikte topladığımız ambalajların miktarları kilogram bazında da artış göstermektedir. Bu durum işlerimizin yoğunlaştığını ve bundan sonra daha da artacağını göstermektedir" dedi.

"ENERJİ SARFİYATINI CİDDİ ORANDA AZALTMIŞ OLUYORUZ"

Toplanan ambalajların geri dönüşüm firmalarına ulaştırıldığını belirten Zorlu, "Depolanan ve tesisimize gelen ambalaj atıklarımız, TÜÇA bünyesinde ihale usulüyle geri kazanım firmalarına ulaştırılmaktadır. Bu sayede hem geri dönüşüme büyük bir katkı sağlamış hem de enerji sarfiyatını ciddi oranda azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, DOA sistemi sayesinde hem geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye yeniden kazandırıldığını hem de ham madde ihtiyacının karşılanarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlandığını vurguladı.

Bakan Kurum paylaştı! Türkiye'nin yeni geri dönüşüm sistemi böyle çalışıyor

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