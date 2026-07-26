Akademiye Giriş Sınavı olarak da bilinen AGS oturumuna katılan adaylar sınav yorumlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşmaya başladı. AGS'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sözel, sayısal, tarih, coğrafya, eğitim sistemi ve milli eğitimle ilgili temel kanun ve yasal düzenlemelere yönelik toplam 80 soru yöneltildi. Peki,AGS 2026 nasıldı, zor muydu? İşte İşte, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav yorumları…

2026 Akademiye Giriş Sınavı'nın (AGS) tamamlanmasının ardından adaylar, sınava ilişkin ilk değerlendirmelerini sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. Kısa sürede gündem olan yorumlarda, özellikle sözel ve sayısal yetenek testlerinin yanı sıra tarih, coğrafya, eğitim bilimleri ile Türk milli eğitim sistemi ve ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan sorular ön plana çıktı. Sınavın zorluk seviyesi ve soru dağılımına ilişkin değerlendirmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, adaylar en fazla tartışılan sorular üzerinden görüşlerini dile getirdi.



AGS yorumlarında matematik soruları öne çıktı! AGS 2026 nasıldı, zor muydu?

AGS YORUMLARI 2026

"Bitirdin bizi #ags"

"Yine iyi mi kötü mü anlamadığım bir sınav daha #ags"

"Sınavı zor yetiştirdim eğitim soruları fena zor geldi seneye asılmam gerek maalesef #Ags"



"Sayılar mutlu ama ben değil #ags"



"Masif araziye o kadar çalışıp sınavda yanlış yapmak #ags"

"#ags ilk defa girdim Türkçe fulledim matemetik 3 tane yaptım eğitim bilimleri 3-4 tane emin olamdım coğrafya tarih şuan için 2 yanlış.. Ama süre bana çok az geldi ve matematik de tıkandım basitti ama yapamadım"

"Matematik Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey gibi durup durup ağzımızın tadını kaçırırken, Türkçe Fikret gibi işimizi kolaylaştırıyordu. Ama o Coğrafya yok mu, tam bir Ferhunde."



"Eğitim bilimlerini boşuna çalışmışım gibi hissettirdin"

"Bir sene sınava giremedik mutlu sayı diye bir şey çıkarmışlar sayılar bile mutlu biz yine mutsuzuz teşekkürler ösym"

"Bakır krom ezberle ezberle ezberle sınavda unut #ags"

"AGS niye bu kadar kolay geldi diye sorguluyorum şu an kendimi"

"Sınavlarla alakalı çok yazmam.

Bu seneki AGS bana göre çok başarılı bir sınav değildi. Eğitim tarafındaki sorular özellikle. Herkesin hakkında hayırlısı olsun"

"Ags bana iyi geldi çalışmadığım için mi bilmiyorum iyi hissediyorum her şeyden bilgim var ama soruyu cevaplayacak kadar değilmiş onu anladım biraz garipti"

"Matematikçi olarak matematikte bir çok soruyu bos bıraktım çünkü onları çözmem için koca bir tüm gün ve sayısız kağıt lazım bana"



"Matematik eğitim bilimlerinden daha kolaydı şaka gibi #ags #öabt #öğretmenlik"

"Sinan Oğan sayesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için kaç kişinin imzasına ihtiyaç var sorusunu yapabildim sosyal medyanın yararları"



"Ben bu matematiği hiç sevmedim ya sınavın en zor bölümü tartışmasız"

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