CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım törenine ‘Kişi başı 950 TL’ye figüran getirildi” iddiası damga vurdu. Törende görüntülenen bir gencin Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu’nun programlarında görüldüğü anlara ait kareler, gündem olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin iddiaları reddederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

‘Mutlak butlan’ kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün, üye katılım töreni gerçekleştirilmişti.

‘Figüran’ iddiaları sonrası gündem oldu! Kim bu genç? Songül Karlı, Nihat Hatipoğlu’ndan sonra şimdi de CHP töreninde!

'TÖRENE KATILANLAR FİGÜRAN' İDDİASI

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım programına törenine katılan yüzlerce kişinin cast ajansında figüran olduğu iddiası damga vurdu.

‘Figüran’ iddiaları sonrası gündem oldu! Kim bu genç? Songül Karlı, Nihat Hatipoğlu’ndan sonra şimdi de CHP töreninde!

"KİŞİ BAŞI 950 LİRA"

Tören öncesinde sloganlar attırılarak prova yapıldığı, cast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında 20 servisle Sarıyer’deki tören alanına taşındığı, iddia edildi.

Törene katılan kişilerin cast ajansından getirildiği, tören sonrasında ajansa götürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise iddiaları reddetti. Tekin, haberleri gündeme taşıyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

‘Figüran’ iddiaları sonrası gündem oldu! Kim bu genç? Songül Karlı, Nihat Hatipoğlu’ndan sonra şimdi de CHP töreninde!

MÜSLİM SARI'DAN TEPKİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise “Gazetecilik maskesi altında halkın temiz iradesine ve partimizin onurlu mücadelesine çamur atmaya çalışan bu anlayışa karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve kamuoyunun takdirine sunacağımızı bildiririz" ifadelerini kullandı.

‘Figüran’ iddiaları sonrası gündem oldu! Kim bu genç? Songül Karlı, Nihat Hatipoğlu’ndan sonra şimdi de CHP töreninde!

2 PROGRAMDA DA VAR

Söz konusu iddia konuşulmaya devam ederken, CHP’nin töreninde yer alan siyah ceketli bir gencin, daha önce de Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu’nun programlarında da görüldüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin bir doğrulama yapılmamışken, 3 karedeki kişinin aynı olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, törende görünen kişinin tıpatıp benzeri olması ise dikkat çekti.

AJANS NUMARASINI ARADI

Tartışmalar sürerken, CNN Türk muhabiri figüranlara mesaj attığı iddia edilen ajans numarasını canlı yayında aradı. Telefona çıkan kişi iddiayı reddetti.

Muhabir ve telefondaki kişi arasında şu diyalog geçti:

Muhabir: Bu numaradan CHP 'nin bu üye katılım toplantısı için mesajlar gönderilmiş

Aranan kişi: Ben bu numarayı operatörden aldım, yok öyle bir şey. Bu ne saçma bir şey ya böyle? Benim haberim yok abi.

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