ABD’nin İran’a yönelik hava bombardımanlarını ikinci gece üst üste durdurmasının ardından Tahran yönetimi, misilleme saldırılarını askıya aldığını duyurdu.

İran ve ABD arasında Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren askeri gerilimde kritik bir eşiğe geçildi. Yaklaşık iki haftadır aralıksız süren karşılıklı füzelerin ardından Washington ve Tahran hattında silahlar geçici olarak sustu.

ABD’nin İran’a yönelik hava bombardımanlarını ikinci gece üst üste durdurmasının ardından Tahran yönetimi, misilleme saldırılarını askıya aldığını duyurdu. Çatışmaların halihazırda Bab el-Mendeb Boğazı’na kadar yayıldığına dikkat çeken İranlı askeri yetkililer, Washington’dan gelebilecek olası yeni bir hamlenin savaşın coğrafi kapsamını tamamen genişleteceği uyarısında bulundu.

İRAN ORDUSU: "ABD HEDEFLERİNE ULAŞAMADI, YENİ STRATEJİ ARIYOR"

Tahran'da konuşan İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Akrami, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve İran’ı zayıflatma planlarının başarısız olduğunu ileri sürdü.

Washington’ın askeri sıkışmışlık nedeniyle yeni bir strateji arayışında olduğunu belirten Akrami, ABD’nin savaştan çekilme ihtimalinin Tel Aviv’in tutumuna bağlı olabileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı’nın ABD’ye yapacağı ziyarete işaret eden İranlı sözcü, muhtemel bir kara operasyonunun ABD güçlerini son derece savunmasız bırakacağını ve Tahran’ın tüm senaryolara eksiksiz hazır olduğunu kaydetti.

DEVRİM MUHAFIZLARI AĞIR BİLANÇOYU AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de 8–22 Temmuz tarihleri arasında yaşanan 15 günlük çatışma sürecinde ABD güçlerine verilen zararın bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Muhibbi’nin açıklamasına göre İran ordusu, 11 Amerikan savaş uçağı ve helikopterini henüz yerdeyken vurarak imha etti.

Ayrıca sözcü ABD’ye ait 17 operasyonel İHA, hangar içindeki bir F-15, bir P-8 deniz karakol uçağı, bir C-17 nakliye uçağı ve 8 havada yakıt ikmal uçağının kullanılamaz hale getirildiğini öne sürdü.

6 Patriot hava savunma radarı, 4 HIMARS füze platformu, komuta-kontrol merkezleri ve Amazon veri işleme altyapısını da kapsayan bir yapay zeka merkezinin imha edildiği de iddialar arasında yer aldı.

PENTAGON’DA MÜHİMMAT ALARMI

ABD tarafında ise mühimmat stoklarındaki hızlı erime operasyonların seyrini doğrudan etkiledi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, önleme füzeleri ve Patriot stoklarının tehlikeli seviyelere gerilemesi üzerine İran’a yönelik saldırıları yoğunlaştırma planını rafa kaldırdı. Pentagon’un mevcut füze rezervlerini koruma kaygısı, Washington’ın operasyonlara ara vermesindeki temel etken olarak gösteriliyor.

"ABD, FÜZE STOKLARINI KORUMAK İÇİN İRAN SALDIRILARINA GÖZ YUMUYOR"

NBC’nin ABD’li askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikalı komutanlar azalan önleme füzelerini koruyabilmek amacıyla bazı İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının askeri altyapıları vurmasına bilerek izin veriyor.

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STOK KRİZİNDE YENİ STRATEJİ: YALNIZCA ASKERİ PERSONEL KORUNUYOR

İran’ın krizin başından bu yana bölgedeki ABD mevzilerine 9 binden fazla füze ve roket fırlatması, Pentagon’un hava savunma kapasitesini kırılma noktasına getirdi.

Üretimleri ve tedarik süreçleri yıllar alan Patriot, THAAD ve SM serisi hava savunma füzelerini tüketmek istemeyen komutanlar, önleme sistemlerini yalnızca doğrudan ABD askerlerinin hayatını hedef alan tehditler için aktif hale getiriyor.

Altyapı hasarını füzeleri harcamaya tercih eden Pentagon, yeni plana göre stokların tamamen tükenmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Öte yandan, diplomasiye son bir şans tanımak amacıyla askeri adımların ertelendiği belirtilirken, ABD kulislerinde İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmeye yönelik riskli bir Özel Kuvvetler operasyonunun da masada olduğu iddia edildi. Muhtemel bir kara müdahalesinde tesislerin etrafında savunma çemberi kurularak uranyumun tahliye edilmesinin senaryolaştırıldığı, İsrail’in ise bölgesel bir misilleme ihtimaline karşı teyakkuz halini sürdürdüğü aktarıldı.

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