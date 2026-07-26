Muğla’da resepsiyon görevlisi olarak çalışan 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar sırra kadem bastı. 5 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne Ayşe Uçar “Kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'te gittiğini ve oğlumun orada kaldığını yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık” diyerek yardım istedi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar, 5 gün önce sırra kadem bastı. Bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi.

5 gündür iz yok! 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar sırra kadem bastı!

“NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. Anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Kendisinin zor durumda olduğunu düşünüyorum, yoksa asla dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'te gittiğini ve oğlumun orada kaldığını yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Böyle olayları görünce çok üzülürdüm, şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum. Oğlumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum" dedi.

5 gündür iz yok! 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar sırra kadem bastı!

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