Avrupa’nın bütçe dostu 10 tatil rotası açıklandı: Türkiye’den sürpriz bir şehir de listede
İngiltere merkezli TimeOut sitesine göre, Post Office Travel Money'nin TUI iş birliğiyle hazırladığı 18. yıllık Aile Tatili Raporu yayımlandı.
Raporda, Avrupa'da aileler için en hesaplı tatil yapılabilecek destinasyonlar sıralandı. Zirveye Portekiz’in Algarve bölgesi yerleşirken, Türkiye’den de bir tatil merkezi listede yerini aldı.
Dört kişilik bir ailenin yemek, içecek, dondurma, eğlence ve günübirlik gezi gibi temel tatil harcamaları hesaplandığında Algarve'de günlük ortalama maliyet 139,65 sterlin, yaklaşık 8 bin 798 TL olarak belirlendi.
Bölgenin en popüler tatil merkezlerinden Albufeira, geniş kumsalları, sakin denizi, aile dostu restoranları, tekne turları ve su parklarıyla ailelerin ilgisini çeken destinasyonlar arasında gösterildi.
İŞTE AVRUPA'NIN 2026'DAKİ EN UYGUN FİYATLI 10 AİLE TATİLİ DESTİNASYONU
1. Algarve (Portekiz)
139,65 sterlin – yaklaşık 8 bin 798 TL
2. Burgaz (Bulgaristan)
142,16 sterlin – yaklaşık 8 bin 956 TL
3.Lanzarote (Kanarya Adaları, İspanya)
147,42 sterlin – yaklaşık 9 bin 287 TL
4.Menorca (Balear Adaları, İspanya)
151,28 sterlin – yaklaşık 9 bin 530 TL
5. Costa Brava (İspanya)
155,02 sterlin – yaklaşık 9 bin 766 TL
6. Tenerife (Kanarya Adaları, İspanya)
158,31 sterlin – yaklaşık 9 bin 973 TL
7.Marmaris (Türkiye)
158,33 sterlin – yaklaşık 9 bin 975 TL
8. Costa del Sol (İspanya)
163,17 sterlin – yaklaşık 10 bin 280 TL
9. Costa Blanca (İspanya)
173,41 sterlin – yaklaşık 10 bin 925 TL
10. Baf (GKRY)
177,18 sterlin – yaklaşık 11 bin 162 TL