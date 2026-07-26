Raporda, Avrupa'da aileler için en hesaplı tatil yapılabilecek destinasyonlar sıralandı. Zirveye Portekiz’in Algarve bölgesi yerleşirken, Türkiye’den de bir tatil merkezi listede yerini aldı.

Dört kişilik bir ailenin yemek, içecek, dondurma, eğlence ve günübirlik gezi gibi temel tatil harcamaları hesaplandığında Algarve'de günlük ortalama maliyet 139,65 sterlin, yaklaşık 8 bin 798 TL olarak belirlendi.

Bölgenin en popüler tatil merkezlerinden Albufeira, geniş kumsalları, sakin denizi, aile dostu restoranları, tekne turları ve su parklarıyla ailelerin ilgisini çeken destinasyonlar arasında gösterildi.