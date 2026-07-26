Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2026'nın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava yaklaşık 400 bin aday katılırken, oturumların sona ermesiyle birlikte gözler osym.gov.tr üzerinden yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri ile Türk milli eğitim sistemi ve mevzuatı alanlarından toplam 80 soru yöneltildi. Sınava katılan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirli süre boyunca kendi soru ve cevaplarına ulaşabilecek. Peki, AGS soruları ve cevap anahtarı 2026 yayımlandı mı? İşte AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranına ilişkin son gelişmeler…

AGS 2026 soruları ve cevapları için geri sayım başladı. Sabah oturumu olan AGS'yi geride bırakan adaylar bir yandan ÖABT'ye katılmayı beklerken bir yandan da AGS soru kitapçıklarını takip ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre AGS sınav sonuçları 26 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçlar öncesinde bir tahminde bulunmak isteyen adaylar, AGS soru kitapçıklarının paylaşılmasını bekliyor. AGS temel soru kitapçığı dizilimine ve sınav sorularının tamamına 10 gün boyunca T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

AGS 2026 soru kitapçıkları ÖSYM.gov.tr görüntüleme ekranı! AGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

AGS SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi osym.gov.tr ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak cevap anahtarının erişime açılabilmesi için, bugün iki oturum halinde uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) tamamlanması bekleniyor. Sınav sürecinin sona ermesinin ardından ÖSYM'nin soru ve cevap anahtarını resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunması öngörülüyor.



AGS 2026 soru kitapçıkları ÖSYM.gov.tr görüntüleme ekranı! AGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

ÖABT NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise aynı gün öğleden sonra saat 14.45’te başlayacak. ÖABT oturumunda adaylara alanlarına ilişkin 50 soru sorulmakta olup sınav süresi branşın gereksinimlerine göre değişkenlik göstermektedir. ÖABT'de sınav süresi, adayların katılacağı alanlara göre 70 dakika veya 90 dakika olarak uygulanacak.

AGS SORU KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından erişime açılacak AGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün süreyle adayların incelemesine sunulacak. Belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte sistem üzerinden görüntüleme işlemi kapatılacak. ÖSYM takvimine göre, temel soru kitapçığına erişim 5 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra soru ve cevap içerikleri AİS üzerinden görüntülenemeyecek.

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