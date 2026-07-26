ABD’de Ermeni lobisinin "bir numaralı hedefi" haline gelen Türk kimyager Ergün Kırlıkovalı, engel tanımadı; F-35 ve B-2 uçaklarına radar görünmezliği sağlayarak dev ihalelerin tek kazananı oldu. Balkan felaketinden Amerikan savunma devlerinin zirvesine uzanan Kırlıkovalı, Ermeni lobisini çıldırtan başarı sırlarını ve çarpıcı yaşam öyküsünü anlattı.

Amerikan savunma devlerinin girmekte zorlandığı ihalelerde dev rakiplerini tek başına geride bırakan Ergün Kırlıkovalı, F-35 ve B-2 uçaklarının gizli kahramanı oldu. ABD’deki Ermeni lobisinin açık hedefi haline gelmesine rağmen geri adım atmayan başarılı kimyager, yetimhanede başlayan bir aile mirasını Pentagon’un zirvesine nasıl taşıdığını anlattı.

YouTube’da yayın yapan Seyir kanalına konuk olan dünyaca ünlü Türk kimyager ve iş adamı Ergün Kırlıkovalı, Amerikan savunma sanayiinde elde ettiği filmlere konu olacak filmi aratmayan başarısını, Pentagon ile olan ticari ortaklığını ve ABD’deki Türk lobisini örgütlerken karşı karşıya kaldığı amansız mücadeleyi tüm detaylarıyla paylaştı.

Ergün Kırlıkovalı

KATLİAMDAN SAĞ KURTULAN TEK BEBEĞİN OĞLU

Ergün Kırlıkovalı’nın filmlere taş çıkaracak hayat öyküsü, ailesinin Balkan Savaşı sırasında yaşadığı büyük trajedilere dayanıyor. 1912 yılında Balkanlar'daki kargaşada tüm ailesi katledilen ve hayatta kalan tek kişi olan 1 yaşındaki Ratip bebek (babası), üzerine çengelli iğneyle iliştirilen "Akif oğlu Ratip, doğumu 1911 Kırlıkova" yazılı bir kağıt parçasıyla Selanik’ten kalkıp İstanbul’a giden son Osmanlı trenine bindirildi.

Babam Balkan Savaşı'nda ailesi katledilince hayatta kalan 1 yaşında bir bebekmiş. Elbisesine çengelli iğneyle bir kağıt tutturup Selanik’ten kalkan son Osmanlı trenine koymuşlar. Babam hayatı boyunca bir kere bile 'Oğlum başımdan bunlar geçti' demedi. Beni ben yapan hikayeler bunlardır. İki Balkan kılıç artığı bir araya geliyor, sekiz çocuk yapıyorlar. O 1 yaşındaki bebek düşse veya hasta olup ölseydi, biz bugün burada olmazdık.

Ergün Kırlıkovalı, çarpıcı hayat hikayesini 'Seyir' isimli YouTube kanalında anlattı.

İstanbul Bebek’teki Darüleytam (Yetimler Evi) bünyesinde büyüyen ve 1934'te Soyadı Kanunu ile doğduğu köy olan "Kırlıkovalı" soyadını alan babası ile benzer acılardan kaçan Üsküplü annesinin sekiz çocuğundan biri olan Ergün Kırlıkovalı, kendisini var eden şeyin bu hikayeler olduğunu ifade etti.

Ermeni lobisini çıldırtan Türk! F-35leri görünmez yapan Ergün Kırlıkovalının çarpıcı hayat hikayesi

SIFIRDAN ZİRVEYE: İZMİR’DEN MANCHESTER VE ABD’YE

1952 İzmir doğumlu olan Kırlıkovalı, ilkokulda gösterdiği üstün zeka ile dikkat çekerek Robert Kolej sınavlarını kazandı. Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde Polimer Bilimi üzerine ihtisas yaptı.

Türkiye’deki 1970'li yılların sonundaki ekonomik ve siyasi çalkantılar esnasında hayatının aşkı İrlandalı Juliana ile tanışıp ABD’ye yerleşme kararı alan Kırlıkovalı, California’da en alt kademeden girdiği sektörde kısa sürede üstün teknik becerileriyle fark attı. Bir süre sonra kendi şirketi Integrated Polymer Industries firmasını kurarak ABD havacılık ve uzay sanayiine girmek için zorlu bir yolculuğa başladı.

B-2 Stealth

"SİNEK" GİBİ GİRDİĞİ SALONDAN TEK TEDARİKÇİ OLARAK ÇIKTI

Pentagon ve Amerikan savunma devlerinin kapılarını çalmanın 10 yıldan fazla zaman aldığını belirten Kırlıkovalı, ilk büyük patlamasını B-2 Stealth bombardıman uçaklarının ihalesinde yaptı:

Northrop Grumman ve Pentagon yetkililerinin bulunduğu dev bir salona çağrıldım. Herkes milyar dolarlık dev firmalardı, ben ise tek başımaydım. 'Bunlar fil, ben sinek' dedim, beni ezerler sandım. Bizden çelik kadar sert ancak kauçuk kadar esnek, darbeye dayanıklı bir kaplama istediler. Manchester’daki profesörümün öğrettikleri aklıma geldi, altı ay gece gündüz çalıştım ve hazırladığım formüllerden biri tam 12'den vurdu. Milyar dolarlık devlerin başarısız olduğu yerde B-2’lerin kaplama sisteminde tek tedarikçi olduk.

Ermeni lobisini çıldırtan Türk! F-35leri görünmez yapan Ergün Kırlıkovalının çarpıcı hayat hikayesi

F-35’LERİN RADAR YUTAN "GÖRÜNMEZLİK" SIRRI

B-2 projesindeki dev başarısının ardından havacılık devi Lockheed Martin’in dikkatini çeken Kırlıkovalı, bu kez F-35 projelerine davet edildi. F-35 savaş uçaklarını radar ekranlarında "fındık kadar" bir izden bile daha küçük hale getiren radar soğurucu özel polimer kaplamayı geliştiren Kırlıkovalı, F-35’lerin tek tedarikçisi konumuna yükseldi.

Lucky Martin’den F-35’ler için teklif geldi. Benden radar yutan bir malzeme istiyorlar. Herkes not alıyor, 'bakarız ederiz' diyor... Ben ise kafamda formülasyonu bitirmiştim bile.

Kırlıkovalı, uçak üzerindeki binlerce vidanın ve birleşim noktasının geliştirdikleri özel polimer madde ile kapatıldığını, radar dalgalarını tamamen emerek geri yansıtmadığını ve bu sayede uçakların "hayalet" özelliği kazandığını belirtti.

Ergün Kırlıkovalı

ABD’DE ERMENİ LOBİSİNİ ÇILDIRTAN "PIRPIR UÇAKLI" EYLEM

Geliştirdiği teknolojilerin yanı sıra ABD’deki Türk lobisini örgütlemek için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf eden Kırlıkovalı, Ermeni lobisinin sistemli karalama kampanyalarına karşı basını ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine öncülük etti.

Türk diplomatların şehit edildiği yıllarda televizyon kanallarına çıkıp Türkiye'nin haklı davasını anlatan, Türk-Amerikan derneklerinin başkanlığını yürüten Kırlıkovalı, lobiyi adeta çıldırtan eylemini şöyle anlattı:

24 Nisan’da Ermeni protestolarının ortasına omuzumda dev kamera ile 'onlardan biri gibi' girdim. Gösteri sırasında plajlarda uçan pırpır uçaklardan birini kiraladık. Gökyüzünde bizim uçağı gördüklerinde önce kendi uçakları sanıp alkışlamaya başladılar. Uçak arkasındaki Türk bayraklı ve gerçekleri anlatan mesajı açınca büyük bir sessizlik çöktü. Golümüzü atmıştık.

Ermeni lobisini çıldırtan Türk! F-35leri görünmez yapan Ergün Kırlıkovalının çarpıcı hayat hikayesi

Bu ve benzeri aktif mücadeleleri nedeniyle Ermeni lobisi tarafından ilan edilen "en nefret edilen Türkler" listesinde 1 numaraya yerleştirildiğini ifade eden Kırlıkovalı, kendisini tehdit edenlere "Beni siz var ettiniz, şimdi benimle yaşamak zorundasınız" cevabını verdiğini söyledi.

Ermeni lobisini çıldırtan Türk! F-35leri görünmez yapan Ergün Kırlıkovalının çarpıcı hayat hikayesi

"TÜRKİYE BENDEN HİÇ ÇIKMADI"

Geçmişte Northrop Grumman tarafından 6 yıl üst üste "Sıfır Hata Ödülü" alan dünyadaki ender firmalardan biri olmayı başaran Kırlıkovalı, kariyerinin bu aşamasında edindiği 50 yıllık tecrübeyi Türk gençlerine aktarmaya adadığını söyledi.

"Her gün yatağa Türk nefretiyle giriyor, Türk nefretiyle uyanıyorlar. Bununla mücadele edilmesi lazım. Türk bir devdir, uyandırmayacaksın" diyen ve bugüne kadar Türkiye'deki 15'ten fazla üniversitede gençlere ilham seminerleri veren Kırlıkovalı, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Ben Türkiye’den çıktım ama Türkiye benden hiç çıkmadı. Omuzlarımda annemin, babamın ve vatanımın yükünü hep hissediyorum. Gençlerimizin daha üretken ve girişimci olduğunu görmek, babama sunacağım en büyük teşekkür olacaktır."

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