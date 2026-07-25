Bankacılık sektöründe dikkat çeken yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bazı bankalar, pilot olarak belirlenen ATM'lerde ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışına başladı. Vatandaşlar artık altınlarını ATM'den nakit para çeker gibi teslim alabilecek.

Altın almak artık kuyumcuya girmeye bağlı kalmayacak. Gram altın artık ATM'lerden de alınabilecek.

Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar ATM'leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı.

ATM'lerde yeni dönem başladı! Artık gram altın da alınabilecek

DOĞRUDAN ATM KASASINDAN TESLİM ALINACAK

Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar tıpkı kağıt para çeker gibi sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor.

KUYUMCULAR KAPALIYKEN BÜYÜK KOLAYLIK

Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor.

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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