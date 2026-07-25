İstanbul Havalimanı dünya çapındaki sivil havacılık başarısını sürdürmeye devam ediyor. 13-19 Temmuz'da günlük 1623 uçuş ortalamasını yakalayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye çıktı.

İstanbul Havalimanı, 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Günlük 1623 uçuş ortalaması! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

AVRUPA'DA YİNE ZİRVEDE

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Günlük 1623 uçuş ortalaması! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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