Anadolu Ajansı
Günlük 1623 uçuş ortalaması! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı dünya çapındaki sivil havacılık başarısını sürdürmeye devam ediyor. 13-19 Temmuz'da günlük 1623 uçuş ortalamasını yakalayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye çıktı.
İstanbul Havalimanı, 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
AVRUPA'DA YİNE ZİRVEDE
Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
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İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
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