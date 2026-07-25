ABD yardımlarına rağmen bağımsız savunma kapasitesini geliştirmekte zorlanan bir bölge ülkesinin daha rotayı Türk savunma sanayiine çevirdiği dile getirildi. Üst düzey yetkililer finansal imkanların sağlanması durumunda yüksek teknolojili Türk İHA ve SİHA'larını envantere katmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ekonomik kriz, İsrail işgali ve fiili bir silah ambargosuyla mücadele eden Lübnan Silahlı Kuvvetleri, savunma kapasitesini yeniden inşa etmek için Türkiye ile stratejik işbirliği imkanlarını gözetiyor.

Üst düzey bir Lübnanlı kaynak, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e yaptığı açıklamada, mali imkanların sağlanması halinde Beyrut'un yüksek teknolojili ve uygun maliyetli Türk savunma sanayii ürünlerini, özellikle de insansız hava araçlarını (İHA) tedarik etmeyi hedeflediğini söyledi.

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Lübnan ordusunun teçhizat ve günlük operasyonel kapasitesinin %90’ı yabancı bağışlara dayanıyor. Washington’un 10 yıla yayılacak 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi LAF’ın temel lojistik ihtiyaçlarını karşılamada kritik rol oynasa da Beyrut, bağımsız savunma kabiliyetlerini artırmak için bölgesel aktörlerle ilişkilerini güçlendirmek istiyor.

Üst düzey Lübnanlı kaynak, geçmişte Rusya’nın teklif ettiği MiG-29 uçaklarının yüksek bakım maliyetleri nedeniyle reddedildiğini hatırlatarak, "Ordumuzun gelişmiş silahlara sahip olmamasının nedeni, hiçbir zaman mali kapasitemizin olmamasıdır. Ancak bağımsız mali kaynaklar sağladığımız anda kesinlikle Türk savunma şirketleriyle iş birliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Beyrut yönetimi, Türkiye’nin yerel veya vekalet grupları üzerinden değil, doğrudan resmi devlet kurumlarını muhatap alan "devletlerarası" diplomatik çizgisini takdirle karşılıyor. Savunma alanının yanı sıra Ankara, Lübnan’ın kronik elektrik kesintilerini hafifletmek amacıyla enerji altyapısı projeleriyle de yakından ilgileniyor.

Ankara'daki kaynaklar ise ilişkilerin şu an için insani yardım ve Askeri Eğitim İşbirliği ile sınırlı olduğunu doğruladı. Bütçe olanaklarının artmasıyla birlikte Türk İHA ve SİHA'larının Lübnan ordusuna tedariki ilk sırada değerlendirilen opsiyonlar arasında gösteriliyor.

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