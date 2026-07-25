Anadolu Ajansı • Konya
Konya'da ilginç olay: Midesinden 62 kapsül uyuşturucu çıktı
Konya'da midesinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Zanlının midesinde 62 kapsül halindeki uyuşturucu madde bulundu.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüpheli yakalandı.
MİDESİNDEN 62 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI
Beş gün boyunca hastanede gözetim altında tutulan zanlının midesinde bulunan 62 kapsül halindeki uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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