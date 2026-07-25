Şanlıurfa'da 800 bin liralık başlık parası için 5 yıldır çalıştığını öne süren gencin iddiası beklenmedik bir şekilde boşa çıktı. Haberin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gence ulaştıklarını ancak ortada bir gelin adayı dahi olmadığını açıkladı. Göktaş, gencin, bir gelin adayı olduğunda faizsiz evlilik kredisinden yararlanabileceğini belirtti.

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın ailesinin talep ettiği 800 bin liralık başlık parasını biriktirmek amacıyla 5 yıldır Ankara'da inşaatlarda işçi olarak çalıştığını iddia etmişti. Haber sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gence ulaştı.

"KARDEŞİMİZE ULAŞTIK AMA ORTADA BİR GELİN ADAYI YOK"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda Aile ve Gençlik Fonu'muza başvurabileceğini paylaştık." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİN EVLİLİK SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu vesile ile tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

AİLELERE SESLENDİ

Ailelere hatırlatma yapan Bakan Göktaş, "Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum, evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir." dedi.

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