Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

Suriyede feci otobüs kazası: 35 ölü, 30 yaralı var

35 ÖLÜ 30 YARALI VAR

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriyede feci otobüs kazası: 35 ölü, 30 yaralı var

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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