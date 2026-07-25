Anadolu Ajansı
Suriye'de feci otobüs kazası: 35 ölü, 30 yaralı var
Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği aktarıldı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.
35 ÖLÜ 30 YARALI VAR
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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